Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de diciembre

Consulta aquí el resultado del Super Astro Luna del 10 de diciembre: número ganador, signo y detalles del sorteo de hoy. ¿Eres uno de los afortunados?

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
08:36 p. m.
El sorteo de esta noche del Super Astro Luna celebró una nueva edición, y muchos apostadores estuvieron atentos hasta el final para descubrir si la suerte los acompañaba en esta jornada.

A continuación, los detalles del resultado oficial, perfecto para revisar tu apuesta.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de diciembre

Número ganador: X
Signo zodiacal: X

Los jugadores que acertaron la combinación completa —las cuatro cifras en orden, más el signo zodiacal correcto— podrán reclamar su premio conforme a las reglas oficiales del sorteo.

Si sólo coincidieron dos o tres cifras (con o sin signo), también hay premios menores según la modalidad de apuesta elegida.

¿Cómo funciona y qué hacer si ganaste?

El Super Astro Luna se juega cada noche: los participantes eligen un número de cuatro dígitos (de 0000 a 9999) y un signo zodiacal.

Las formas de ganar varían: pueden acertarse las cuatro cifras con el signo —la jugada máxima— o también se premia si se aciertan sólo las dos o tres últimas cifras acompañadas del signo.

Si tu apuesta coincide con la combinación anunciada (número + signo), revisa los canales oficiales de venta —puntos de chance autorizados o plataformas digitales aprobadas— para hacer tu reclamación.

En caso de duda, verifica los resultados oficiales publicados por los organizadores, ya que ellos son los que certifican las combinaciones ganadoras.

