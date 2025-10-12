CANAL RCN
Deportes

El once ideal más costoso de la Liga BetPlay II-2025: Nacional domina el listado, según Transfermarkt

El once más caro del fútbol colombiano en 2025: cinco jugadores de Nacional lideran el ranking.

Marino Hinestroza Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
05:50 p. m.
La temporada 2025 de la Liga BetPlay está por cerrar y, mientras los clubes ultiman detalles para los últimos compromisos del año, un informe de Transfermarkt volvió a poner sobre la mesa el valor real del talento que compite en el fútbol colombiano.

El reconocido portal especializado publicó recientemente el once ideal más costoso del campeonato, una alineación que evidencia el peso económico de varios equipos tradicionales y, especialmente, el liderazgo de Atlético Nacional como la plantilla con mayor aporte en este selecto grupo.

El equipo verdolaga, que ha reforzado su proyecto deportivo con jugadores de alto perfil, encabeza el ranking con cinco futbolistas dentro del once titular. La valoración conjunta del equipo ideal asciende a 20,3 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento del mercado local y el impacto de varias transferencias recientes.

¿Qué equipos aportan más jugadores al XI más valioso de la Liga BetPlay II-2025?

Aunque la mayor parte del protagonismo es para Nacional, otros clubes también hacen presencia en esta élite económica.

Deportes Tolima ubica dos futbolistas, incluyendo al guardameta mejor tasado de la liga: Cristopher Fiermarín, quien alcanza una valoración de 1,5 millones de euros. El lateral izquierdo Samuel Velásquez, también del conjunto pijao, figura como el más costoso en su posición, pese a estar por debajo del millón de euros.

América de Cali suma dos jugadores al listado, mientras que Millonarios entra en el grupo con un representante en zona defensiva.

Junior no se queda atrás: José Enamorado, tasado en 1,8 millones de euros, es el único jugador del cuadro rojiblanco que aparece en la nómina, consolidándose como su pieza de mayor valor en el mercado.

Llama la atención que equipos históricos como Santa Fe, Independiente Medellín y Deportivo Cali no lograron ubicar jugadores en esta alineación premium, un dato que refleja los movimientos y altibajos en la actualidad de sus plantillas.

¿Cómo quedó conformado el once más caro de la Liga BetPlay 2025?

Transfermarkt organizó la alineación bajo un esquema 4-4-2, con los siguientes nombres:

Cristopher Fiermarín (Tolima - 1.5 M€); Andrés Román (Nacional - 1 M€), Andrés Llinás (Millonarios - 1.4 M€), Juan José Arias (Nacional - 1.2 M€), Samuel Velásquez (Tolima - 900 mil €); Marino Hinestroza (Nacional - 4.8 M€), Jorman Campuzano (Nacional - 2.2 M€), Josen Escobar (América - 1.5 M€), José Enamorado (Junior - 1.8 M€); Dylan Borrero (América - 1.8 M€), Alfredo Morelos (Nacional - 2.2 M€).

El jugador más costoso del campeonato es Marino Hinestroza, figura clave en el mediocampo de Nacional, seguido por Morelos y Campuzano.

  1. Marino Hinestroza (Nacional): 4.8 M€
  2. Alfredo Morelos (Nacional): 2.2 M€
  3. Jorman Campuzano (Nacional): 2.2 M€
  4. José Enamorado (Junior): 1.8 M€
  5. Dylan Borrero (América): 1.8 M€
Con este panorama, el mercado de la Liga BetPlay demuestra una vez más que el talento local mantiene una proyección internacional que continúa elevando los valores del fútbol colombiano.

