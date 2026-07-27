¿Cuánto cobra un contador por hacer la declaración de renta?: estas son las tarifas promedio

Con la llegada de la temporada de vencimientos para la presentación de la declaración de renta de personas naturales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), millones de contribuyentes comienzan a preparar sus soportes financieros. Una de las dudas más frecuentes en este proceso es cuánto se le debe pagar a un profesional contable por la preparación y firma del documento.

En el mercado colombiano, las tarifas varían ampliamente dependiendo del perfil del contribuyente, la cantidad de fuentes de ingresos, el volumen de transacciones y la urgencia con la que se solicite el servicio.

Rangos de precios habituales para hacer la declaración de renta

Aunque el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) emite orientaciones tarifarias basadas en salarios mínimos para el ejercicio profesional, la oferta y la demanda determinan los cobros reales. En el mercado libre, los precios promedio para la declaración de renta oscilan entre los $150.000 y los $3.500.000 pesos.

Una sola fuente de ingresos (empleo), sin inversiones complejas ni movimientos financieros atípicos: $150.000 – $350.000

Prestadores de servicios, comerciantes o personas con múltiples fuentes de ingresos y varios activos: $400.000 – $1.200.000

Individuos con activos en el exterior, esquemas de planeación tributaria avanzada o múltiples empresas: $1.500.000 – $3.500.000+

Cédulas que deben declarar renta en el mes de agosto 2026

Durante este primer mes de vencimientos, el turno es para los documentos terminados entre el 01 y el 26. Las fechas límite oficiales son las siguientes:

Miércoles 12 de agosto: 01 y 02

Jueves 13 de agosto: 03 y 04

Viernes 14 de agosto: 05 y 06

Martes 18 de agosto (lunes 17 festivo): 07 y 08

Miércoles 19 de agosto: 09 y 10

Jueves 20 de agosto: 11 y 12

Viernes 21 de agosto: 13 y 14

Lunes 24 de agosto: 15 y 16

Martes 25 de agosto: 17 y 18

Miércoles 26 de agosto: 19 y 20

Jueves 27 de agosto: 21 y 22

Viernes 28 de agosto: 23 y 24

Lunes 31 de agosto: 25 y 26