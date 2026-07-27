Lanzan más de 22.000 ofertas de empleo en Bogotá y el país: cómo aplicar paso a paso

El panorama laboral en Colombia registra un importante impulso con la publicación de más de 35.000 vacantes de empleo ofertadas por grandes organizaciones.

La convocatoria abarca desde cargos directivos y profesionales hasta puestos operativos y oportunidades de trabajo 100% remoto en el mercado latinoamericano.

Estas son las ofertas de empleo HOY

La Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio) lidera este despliegue con 22.000 puestos de trabajo distribuidos estratégicamente en Bogotá y municipios aledaños como Soacha, Funza, Sibaté y Chía. Para facilitar el acceso de los aspirantes, la entidad habilitó sus canales oficiales en plataformas como CompuTrabajo, Magneto y LinkedIn.

Entre sus cinco vacantes estratégicas destacan perfiles directivos y operativos:

Gerente Comercial (Sector Transporte): Requiere mínimo cinco años de experiencia en gestión comercial dentro del sector. Esta vacante cuenta con disponibilidad para realizar ajustes razonables destinados a personas con discapacidad.

Jefe de Automatización de Procesos: Orientado a profesionales con al menos cuatro años de trayectoria e indispensable certificación técnica exigida por la empresa.

Coordinador de Facturación: Diseñada para perfiles con seis años de experiencia previa. Al igual que el rol gerencial, se encuentra habilitada para inclusión laboral de personas con discapacidad.

Auxiliares de Farmacia: Para el área operativa en puntos de venta, solicitando un mínimo de un año de experiencia laboral.

Asesores de Call Center / Servicio al Cliente: Una oportunidad accesible que requiere únicamente tres meses de experiencia en el área.

Por su parte, la empresa tecnológica Alegra anunció 40 vacantes en modalidad 100% remota. La búsqueda se orienta a profesionales de Colombia, México y Costa Rica interesados en transformar el entorno de las PYMES y el sector contable.

La compañía enfatiza la búsqueda de talentos con "mentalidad de Inteligencia Artificial" para optimizar procesos y tomar decisiones estratégicas. Sus prioridades actuales apuntan a reforzar el equipo comercial y de ventas en la región, así como consolidar el área de ingeniería y desarrollo de producto. Los interesados pueden consultar la convocatoria en su portal web oficial.

Call Center con comisiones sin techo y convocatorias del SENA

En el sector de BPO, la compañía Qmás BPO dispone de más de 100 vacantes para asesores comerciales en campañas educativas, financieras y de telecomunicaciones. Ofrecen vinculación mediante contrato directo, comisiones sin techo, horarios rotativos (sin trabajo los días domingos ni festivos) y opciones de crecimiento interno. Las postulaciones se reciben mediante la línea WhatsApp 316-819-3146 o a través del correo trabajaconnosotros@gsco.com.co.

Finalmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se suma a esta jornada con 13.000 ofertas de trabajo en la ciudad de Bogotá.

La Agencia Pública de Empleo del SENA dispone de vacantes en sectores clave como finanzas y administración, fabricación y ensamble, así como arte, cultura y esparcimiento. La consulta detallada de perfiles y el registro de la hoja de vida se realiza directamente en el sitio web ape.sena.edu.co.