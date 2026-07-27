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ONU alerta: caída de financiación internacional amenaza lucha contra el VIH

Estados Unidos redujo drásticamente su presupuesto de ayuda internacional tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

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Noticias RCN

AFP

julio 27 de 2026
02:39 p. m.
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La financiación internacional destinada a combatir el VIH se redujo cerca de un 20% en 2025, advirtió la ONU este lunes durante la Conferencia Internacional sobre el Sida en Brasil.

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El organismo alertó sobre el riesgo de un repunte en el número de casos, tras la mayor disminución de recursos registrada en décadas.

“La respuesta mundial contra el VIH se está agotando por completo”, declaró a la AFP Angeli Achrekar, directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA.

“Si no hacemos frente común como supimos hacerlo en el pasado, asistiremos a un resurgimiento”, añadió, al señalar el aumento de infecciones en varias regiones.

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Recortes en Estados Unidos y Europa

El informe de ONUSIDA señala que la financiación mundial para países de ingresos bajos y medianos retrocedió un 18% el año pasado.

Estados Unidos redujo drásticamente su presupuesto de ayuda internacional tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, mientras que países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido también recortaron sus aportes.

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Desde 2011, las contribuciones europeas han disminuido un 58%, según el reporte. Para los expertos, aún es demasiado pronto para medir plenamente las consecuencias de estos recortes, aunque advierten que la tendencia pone en riesgo los avances logrados en las últimas décadas.

Riesgo de repunte en infecciones

Aunque el número de nuevos casos y muertes vinculadas al sida cayó en 2025 a su nivel más bajo en treinta años, ONUSIDA reportó un aumento de infecciones en 21 países.

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El organismo subrayó que la reducción de fondos amenaza con revertir los progresos alcanzados y debilitar la capacidad de respuesta en regiones vulnerables.

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