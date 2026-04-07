Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 7 de abril de 2026

Los resultados de las principales loterías del país ya están disponibles para este martes 7 de abril de 2026.

Miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos más tradicionales que cada semana despiertan ilusión en todo el país.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 7 de abril de 2026

El sorteo de este martes de la Lotería de la Cruz Roja dejó como ganador del premio mayor al número:

Número: 9753

Serie: 128.

Además, se entregaron varios premios secos entre los participantes, quienes siguen apostando cada martes con la esperanza de cambiar su vida. Este sorteo hace parte de una tradición que se juega semanalmente en Colombia y que ofrece millonarios premios.

Los jugadores también pueden ganar con aproximaciones y premios secundarios, lo que amplía las posibilidades de obtener algún tipo de recompensa.

Resultados de la Lotería del Huila del 7 de abril de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila también jugó este martes en la noche, con un premio mayor que atrae a miles de apostadores en todo el país.

Número: 2875

Serie: 016.

Este sorteo, que se realiza todos los martes, mantiene una base sólida de jugadores gracias a su plan de premios y a la posibilidad de obtener ganancias con diferentes combinaciones.

Cabe recordar que tanto la Lotería de la Cruz Roja como la del Huila cuentan con estrictos controles y transmisión oficial, lo que garantiza la transparencia en cada sorteo.

Si no resultó ganador en esta ocasión, aún puede intentarlo en próximos sorteos, ya que cada semana se renueva la oportunidad de llevarse un premio importante.