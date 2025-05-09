CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy sábado 5 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Super Astro Luna del lunes 3 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares de Colombia, volvió a entregar premios este viernes 5 de septiembre de 2025.

Super Astro Luna del lunes 3 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy
RELACIONADO

Super Astro Luna del lunes 3 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

Miles de jugadores en todo el país esperaban con expectativa el número y el signo ganador de la jornada, que ya fueron revelados en el más reciente sorteo.

Este juego, reconocido por combinar números con signos del zodiaco, se ha convertido en una tradición diaria para quienes buscan tentar a la suerte y soñar con ganar millonarios premios.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de septiembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025, fue el 8301 con el signo Piscis..

Los resultados son oficiales y deben verificarse en los canales autorizados para confirmar si su apuesta resultó favorecida. Además del premio mayor, el Super Astro Luna entrega premios en diferentes categorías, lo que aumenta las posibilidades de ganar entre los participantes.

Un juego que combina azar y astrología

A diferencia de otros sorteos, el Super Astro es único porque mezcla la elección de cuatro cifras con un signo zodiacal. Esto lo hace atractivo para quienes creen en la astrología y ven en los astros una oportunidad de atraer la suerte.

Super Astro Luna del lunes 2 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy
RELACIONADO

Super Astro Luna del lunes 2 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

El sorteo se realiza de lunes a sábado, tanto en su versión Sol como en la de Luna, permitiendo a los apostadores jugar dos veces al día. En cada jornada, los resultados generan gran expectativa, pues no solo ofrecen la posibilidad de ganar dinero, sino también la emoción de ver cómo se combinan los números y los signos zodiacales.

Con el resultado de este 5 de septiembre, miles de colombianos revisan sus apuestas con la esperanza de haber sido uno de los ganadores del último sorteo del Super Astro Luna.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo

Inflación

La inflación anual en Colombia para agosto se ubicó en 5,10%

Bogotá

Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?

Otras Noticias

Uruguay

Atroz doble infanticidio en Uruguay: padre asesinó a sus hijos y se quitó la vida

Los menores de 2 y 6 años murieron ahogados dentro de un vehículo junto con a su padre, quien planeó el doble crimen.

Abuso a menores

Video captó grave caso de maltrato contra un niño en una plaza de mercado de Bogotá

El menor fue víctima de varios tipos de abuso por quienes serían sus padres o cuidadores directos. El hecho causó indignación.

Lionel Messi

"Dios te bendiga": El emotivo saludo de Charly García con Lionel Messi que se hizo viral

Shakira

Rumores de prensa señalan que Shakira habría regresado con su ex: "Se enamoraron nuevamente"

Cuidado personal

¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?