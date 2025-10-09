CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de septiembre de 2025

¡Los ganadores ya están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 10 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna se jugó una vez más en la noche de este 10 de septiembre de 2025 y le brindó alegrías a varias familias.

El sorteo inició a las 10:50 de la noche y, luego de unos breves minutos, los apostadores pudieron conocer cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora en el más reciente Super Astro Luna.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

¿Usted habrá sido uno de los afortunados? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 10 de septiembre de 2025

El delegado de Coljuegos, tras la respectiva revisión del sorteo, avaló al 2912 como número ganador del Super Astro Luna.

Además, la presentadora indicó que el signo zodiacal que brindó felicidad entre los apostadores fue Libra.

Si usted jugó con un solo signo zodiacal, necesita haberlo acertado para conservar sus posibilidades de ganar.

Mientras tanto, si apostó con todos los doce signos zodiacales, se le asignará el que estuvo del lado de la fortuna y solo tendrá que esperar por haber adivinado los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Cuáles son los premios que se entregan en el Super Astro Luna?

En las reglas del Super Astro Luna está estipulado que se entregan los siguientes tres premios monetarios:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué descuentos se hacen en los premios del Super Astro Luna?

Si usted fue uno de los ganadores, debe tener presente que durante la entrega de los premios se realizan dos descuentos.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025

El primero es la retención en la fuente, que equivale a un 20% y se cobra en premios que superan los 48 UVT.

Mientras tanto, el segundo es el gravamen por movimiento financiero, que se aplica en cada una de las transacciones financieras.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Colpensiones da aviso a quienes heredan una pensión en Colombia: este es el monto que recibirán

Ministerio de Minas y Energía

Gobierno da inicio al programa que eliminará los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3

Reforma tributaria

Propietarios de vivienda en Colombia tendrían importante gasto adicional con reforma tributaria

Otras Noticias

Tailandia

Visitantes de zoológico presenciaron el ataque de una manda de leones contra su cuidador

El lugar ofrece experiencias cercanas con los animales salvajes por menos de 150.000 pesos.

Fuerzas Militares

Inspector general de las Fuerzas Militares fue retirado de su cargo por presuntos nexos con narcotraficantes

El anuncio se da a contados días de que el gobierno estadounidense decida si certificará o no a Colombia como país en la lucha activa contra las drogas.

Millonarios

Millonarios venció con lo justo a Pasto en el regreso de Leo Castro y sigue en la pelea

Miss Universe Colombia

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia reveló cómo fue el trato de los jurados

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos