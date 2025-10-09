Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna se jugó una vez más en la noche de este 10 de septiembre de 2025 y le brindó alegrías a varias familias.

El sorteo inició a las 10:50 de la noche y, luego de unos breves minutos, los apostadores pudieron conocer cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora en el más reciente Super Astro Luna.

¿Usted habrá sido uno de los afortunados? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 10 de septiembre de 2025

El delegado de Coljuegos, tras la respectiva revisión del sorteo, avaló al 2912 como número ganador del Super Astro Luna.

Además, la presentadora indicó que el signo zodiacal que brindó felicidad entre los apostadores fue Libra.

Si usted jugó con un solo signo zodiacal, necesita haberlo acertado para conservar sus posibilidades de ganar.

Mientras tanto, si apostó con todos los doce signos zodiacales, se le asignará el que estuvo del lado de la fortuna y solo tendrá que esperar por haber adivinado los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Cuáles son los premios que se entregan en el Super Astro Luna?

En las reglas del Super Astro Luna está estipulado que se entregan los siguientes tres premios monetarios:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué descuentos se hacen en los premios del Super Astro Luna?

Si usted fue uno de los ganadores, debe tener presente que durante la entrega de los premios se realizan dos descuentos.

El primero es la retención en la fuente, que equivale a un 20% y se cobra en premios que superan los 48 UVT.

Mientras tanto, el segundo es el gravamen por movimiento financiero, que se aplica en cada una de las transacciones financieras.