Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025

Ya se informó el número y signo ganador del sorteo del Super Astro Luna de este 8 de septiembre. Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
08:40 p. m.
El Super Astro Luna tuvo su primer sorteo de esta semana en la noche de este 8 de septiembre de 2025 y la gran mayoría de apostadores estuvieron atentos.

Las apuestas, como está estipulado en las reglas de este juego de azar, se pudieron realizar con montos entre los 500 y los 10.000 pesos y los resultados se revelaron exactamente a las 10:50 de la noche.

Resultado del Super Astro Luna hoy 8 de septiembre de 2025

Luego de que las balotas se comenzaron a mover, los apostadores pudieron conocer que el número de cuatro cifras que fue favorecido por el azar fue 8333.

Además, también se enteraron de que el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue Géminis.

Los apostadores que podrán cobrar los respectivos premios son aquellos que acertaron el signo zodiacal, adivinaron los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha y cumplen con los requisitos de ser mayores de edad y no tener problemas con los juegos de azar.

Tenga en cuenta que para reclamar los montos económicos necesita acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros y seguir las indicaciones de los funcionarios.

Si usted acertó el signo zodiacal y lo cuatro números, se ganó 42.000 veces lo apostado. Mientras tanto, si adivinó el signo y los tres primeros números, le corresponde 1.000 veces lo apostado y, finalmente, si escogió el signo indicado y los dos primeros números de izquierda a derecha, puede cobrar 100 veces lo apostado.

¿Cuándo es el siguiente sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, que se juega de domingo a domingo, volverá a tener actividad el próximo martes 9 de septiembre de 2025, a las 10:50 de la noche.

Por lo tanto, si usted participará, podrá conocer el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Cuáles han sido los últimos números ganadores en el Super Astro Luna?

Durante los últimos días, los apostadores han tenido alegrías importantes en el Super Astro Luna. Los números y signos zodiacales que los han favorecido son:

  • 4 de septiembre de 2025: 9029 - Aries.
  • 5 de septiembre de 2025: 8301 - Piscis.
  • 6 de septiembre de 2025: 0447 - Leo.
  • 7 de septiembre de 2025: 6191 - Capricornio.

 

