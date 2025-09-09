Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna tuvo otra interesante jornada este 9 de septiembre de 2025, a las 10:50 de la noche.

Tras el último partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, los apostadores quedaron pendientes del sorteo y pudieron conocer si les corresponde alguno de los tres premios que se entregan en el Super Astro Luna.

El número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora fueron informados a través de la transmisión de Youtube que siempre se emite en vivo, pero, en caso de que usted no haya visto ese video, tiene la posibilidad de conocer el resultado aquí en Noticias RCN.

¿Será que fue uno de los ganadores de este último sorteo del Super Astro Luna? Entérese de los detalles.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de septiembre de 2025

Las balotas estuvieron esta vez del lado de cada uno de los apostadores que confiaron en el número 6243 y lo escogieron.

Además, el signo zodiacal que terminó de completar la combinación ganadora fue Aries.

Todas las personas que ganaron esta noche en el Super Astro Luna son aquellas que acertaron el signo zodiacal y, además, los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, tenga presente que para poder cobrar su premio debe demostrar que es mayor de edad y presentar el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cuáles son los horarios en los que se sortea el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega de domingo a domingo, pero cambia de horarios durante los fines de semana.

De esa manera, el sorteo de lunes a viernes es a las 10:50 de la noche, pero los sábados se realiza a las 10:42 y los domingos y festivos a las 8:30.

En ese sentido, si usted participará en los Super Astro Luna del próximo fin de semana, podrá encontrar los resultados exactos aquí en el portal web de Noticias RCN.