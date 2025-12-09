Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de septiembre de 2025

Previo al inicio del fin de semana, el Super Astro Luna se jugó este 12 de septiembre de 2025 en Colombia y dejó a varios apostadores con un ingreso extra.

Todos los participantes mantuvieron hasta el último momento la esperanza de poder quedarse con alguno de los tres premios del Super Astro Luna. Sin embargo, el azar le sonrió a quienes acertaron el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Cuál fue la combinación ganadora que les permitió a los apostadores del Super Astro Luna celebrar? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 12 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna tuvo como número ganador durante este 12 de septiembre de 2025 al 2409.

Además, el signo zodiacal que acompañó esa combinación numérica fue Aries.

De esa manera, si usted es uno de los ganadores tras revisar el resultado, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que le corresponde.

Recuerde que las tres tarifas que se manejan en el Super Astro Luna son las siguientes:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuáles han sido los números y signos ganadores en el Super Astro Luna durante esta semana?

A lo largo de la semana, varios apostadores han obtenido ingresos extra con el Super Astro Luna.

Los resultados han sido los siguientes: