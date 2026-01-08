Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de enero de 2026

El sorteo nocturno del Super Astro Luna continúa siendo una de las apuestas favoritas entre los colombianos que buscan combinar suerte y astrología para ganar premios significativos.

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 8 de enero de 2026

Cada noche, miles de apostadores revisan sus combinaciones de números y signo del zodiaco con la ilusión de que sus boletos coincidan con el resultado oficial. Este 8 de enero de 2026 no fue la excepción, y los jugadores ya conocen la combinación ganadora que define a los afortunados de la jornada.

Resultado del Super Astro Luna hoy 8 de enero de 2025

En el sorteo realizado la noche de este 8 de enero de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue X X X X con el signo X, según los resultados publicados por las autoridades de las loterías.

Esta combinación completa fue la que determinó al o a los ganadores del premio mayor de la noche.

El Super Astro Luna exige que los participantes seleccionen cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar el premio mayor es necesario que tanto los números como el signo coincidan exactamente con lo que arrojó el sorteo oficial.

Este tipo de juego combina azar con astrología, y su popularidad radica en la posibilidad de ser parte de una tradición nocturna que muchos colombianos siguen con entusiasmo a diario. Por eso, después de cada sorteo, los resultados se esperan con gran expectativa tanto en puntos de venta como en plataformas digitales.

¿Cómo verificar si tu número fue ganador?

Si participaste en el sorteo del 8 de enero de 2026, es importante verificar tu número con calma. Puedes hacerlo revisando los resultados oficiales en los canales autorizados de las loterías o en los portales web que publican los resultados de Super Astro Luna cada noche.

Recuerda conservar tu tiquete original, ya que este será requerido para reclamar cualquier premio que hayas ganado.