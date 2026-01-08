Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 8 de enero de 2026

Este jueves 8 de enero de 2026 se llevaron a cabo los esperados sorteos de las tradicionales loterías de Bogotá y Quindío, dos de los juegos más populares entre los apostadores colombianos.

Varios jugadores revisaron con ilusión sus tiquetes para saber si la combinación de cifras del último sorteo les traería un premio mayor o alguna de las categorías secundarias.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 8 de enero de 2026

En el sorteo correspondiente a la Lotería de Bogotá de este 8 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor fue XXXX, con serie XXX.

Esta combinación representa el número favorecido que otorga el mayor premio de la noche, y muchos jugadores ya han comenzado a revisar sus boletos con gran expectativa.

Además del premio principal, la lotería entrega premios en otras categorías, conocidas como premios secos, que benefician a quienes aciertan combinaciones parciales de su número.

Si tu tiquete coincide con alguno de estos resultados, podrás reclamar el correspondiente premio según lo establecido por los organizadores del sorteo.

Es fundamental verificar siempre tus números con los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados, ya que el billete original será requerido para cualquier reclamo de premio.

Resultados de la Lotería del Quindío de hoy 8 de enero de 2026

Por su parte, la Lotería del Quindío también realizó su sorteo como parte de la jornada de este jueves. El número ganador del premio mayor fue XXXX, con serie XXX, resultando en un nuevo afortunado o afortunada en esta lotería regional.

Al igual que en otros sorteos, la Lotería del Quindío ofrece varias categorías de premios, por lo que quienes no acertaron el número completo pueden también tener chance de ganar en categorías secundarias.