Resultado Super Astro Sol hoy 1 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

Este lunes 1 de diciembre de 2025 dejó un nuevo ganador del Super Astro Sol, uno de los juegos preferidos por los colombianos gracias a su dinámica sencilla y sus premios millonarios.

Como es habitual, la lotería reveló el número y el signo que se llevaron el premio del día, en un sorteo que millones de jugadores siguieron atentos para conocer si la suerte les sonreía en el inicio del último mes del año.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 1 de diciembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol de hoy, 1 de diciembre de 2025, fue: XXXX – Signo: X.

Este juego, que combina cifras y signos del zodiaco, continúa posicionándose como uno de los más llamativos en el país, pues brinda múltiples opciones de ganar según la modalidad elegida.

Los jugadores pueden apostar a número, signo o ambas opciones, incrementando así sus posibilidades.

De acuerdo con entidades oficiales, los sorteos del Super Astro Sol suelen atraer una gran participación especialmente en la temporada decembrina, cuando muchas familias buscan un golpe de suerte para cerrar el año.

¿A qué hora juega y dónde consultar los resultados?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse en plataformas oficiales, así como en casas de apuestas autorizadas. Además, páginas especializadas como Noticias RCN mantienen actualizadas las cifras del día.

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Si usted juega frecuentemente, recuerde revisar siempre que el operador sea autorizado y conservar el comprobante de su apuesta. En caso de ganar, acérquese únicamente a los puntos oficiales para reclamar su premio.

El sorteo se realizó a las 4:00 p.m.