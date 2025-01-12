CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 1 de diciembre: número y signo ganador del último sorteo

Resultados del Super Astro Sol del 1 de diciembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
02:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 1 de diciembre de 2025 dejó un nuevo ganador del Super Astro Sol, uno de los juegos preferidos por los colombianos gracias a su dinámica sencilla y sus premios millonarios.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Como es habitual, la lotería reveló el número y el signo que se llevaron el premio del día, en un sorteo que millones de jugadores siguieron atentos para conocer si la suerte les sonreía en el inicio del último mes del año.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 1 de diciembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol de hoy, 1 de diciembre de 2025, fue: XXXX – Signo: X.

Este juego, que combina cifras y signos del zodiaco, continúa posicionándose como uno de los más llamativos en el país, pues brinda múltiples opciones de ganar según la modalidad elegida.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo

Los jugadores pueden apostar a número, signo o ambas opciones, incrementando así sus posibilidades.

De acuerdo con entidades oficiales, los sorteos del Super Astro Sol suelen atraer una gran participación especialmente en la temporada decembrina, cuando muchas familias buscan un golpe de suerte para cerrar el año.

¿A qué hora juega y dónde consultar los resultados?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse en plataformas oficiales, así como en casas de apuestas autorizadas. Además, páginas especializadas como Noticias RCN mantienen actualizadas las cifras del día.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Si usted juega frecuentemente, recuerde revisar siempre que el operador sea autorizado y conservar el comprobante de su apuesta. En caso de ganar, acérquese únicamente a los puntos oficiales para reclamar su premio.

El sorteo se realizó a las 4:00 p.m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Abren convocatoria para que mujeres jóvenes cursen pregrados en tecnología con beca completa

Fenalco

Fenalco confirmó su retiro oficial de la Mesa de Concertación Salarial

Trabajo

Por aumento de festivos en 2026, así bajará el promedio de horas trabajadas en 2026

Otras Noticias

Viral

¡Inédito! Beéle es confundido con Dua Lipa en Bogotá y su reacción es viral

Tras un fin de semana lleno de música para la capital, el artista barranquillero protagonizó un inédito video.

Cuidado personal

¿Hígado graso? Estas son las mejores frutas para proteger su salud hepática

Estos alimentos naturales pueden complementar un tratamiento médico y contribuir a mejorar la salud del hígado.

Nariño

Más de 100 migrantes rescatados en Nariño tras ser víctimas de redes de tráfico humano

Independiente Santa Fe

Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026

Afganistán

Alto mando británico denuncia presunto encubrimiento de crímenes de guerra en Afganistán