Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 10 de diciembre de 2025

Este 10 de diciembre de 2025 se jugó el Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Como está estipulado en las reglas, el sorteo empezó a las 4:00 de la tarde y fue transmitido en vivo por Youtube para asegurar la transparencia.

Además, como siempre, fue monitoreado por un delegado de Coljuegos que confirmó que no se presentó ninguna irregularidad y, por ende, avaló el resultado.

¿Será que usted fue uno de los ganadores de esta jornada? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 10 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol tuvo como número ganador durante este 10 de diciembre de 2025 al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó esa combinación numérica fue XXXX.

Por lo tanto, si usted acertó los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los afortunados y puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que le corresponde.

Recuerde que los montos económicos que entrega el Super Astro Sol son:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números.

¿Cuándo se vuelve a sortear el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado y, en consecuencia, volverá a tener actividad el jueves 11 de diciembre de 2025.

Al igual que hoy, el sorteo se llevará a cabo a las 4:00 de la tarde y contará con el análisis riguroso del delegado de Coljuegos encargado.

Por lo tanto, usted, como todos los días, podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.