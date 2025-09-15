Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol, en la tarde de este 15 de septiembre de 2025, inició la semana con un emocionante sorteo.

Los apostadores quisieron obtener uno de los importantes premios durante esta nueva quincena y escogieron sus números y signos zodiacales. Sin embargo, la suerte solo estuvo del lado de algunos.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora del Super Astro Sol? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 15 de septiembre de 2025

Tras el movimiento de las balotas, los apostadores conocieron que el número con el que se ganó en el último Super Astro Sol fue XXXX.

Además, también se reveló que el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora del Super Astro Sol fue XXXX.

Todos los sorteos de este importante juego de azar, que es uno de los más populares de Colombia, se realizan a las 4:00 de la tarde, de lunes a sábado.

Además, cada uno de ellos se emite en vivo por Youtube y es monitoreado por un delegado de Coljuegos para asegurar la transparencia.

¿Cuáles son los premios que se ganan en el Super Astro Sol?

Todos los premios que se ganan en el Super Astro Sol son económicos. Los escenarios en los que se pueden celebrar, son los siguientes:

Premio de 42.000 veces lo apostado por acertar los cuatro números y el signo zodiacal.

Premio de 1.000 veces lo apostado por acertar los tres primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

Premio de 100 veces lo apostado por acertar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Sol?

Los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Sol, el importante juego de azar, han sido los siguientes: