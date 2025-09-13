CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de septiembre de 2025

¡Ya se revelaron los ganadores de este fin de semana en el Super Astro Sol! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
01:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se sorteó este 13 de septiembre de 2025, en el inicio de un nuevo fin de semana, y fue emocionante para los apostadores que participaron.

A las 4:00 de la tarde, las balotas comenzaron a moverse y, a través de la transmisión en vivo de Youtube, las personas pudieron conocer su suerte.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 8 de septiembre de 2025

Sin embargo, en caso de que usted haya participado, pero aún no esté enterado del número y el signo zodiacal ganador en el último sorteo del Super Astro Sol, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue una de las personas que puede reclamar uno de los importantes premios de este juego de azar que tiene actividad de lunes a sábado?

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de septiembre de 2025

Después de que las balotas terminaron de moverse, la presentadora reveló que el número de cuatro cifras con el que los apostadores ganaron en el Super Astro Sol fue XXXX.

Adicionalmente, con la aprobación del delegado de Coljuegos, también se informó que el signo zodiacal que acompañó la combinación numérica fue XXXX.

Todas las personas que hayan ganado pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que les corresponde.

Además, una vez estén allá, se les pedirán los siguientes documentos:

  • La cédula de ciudadanía para comprobar la mayoría de edad.
  • El tiquete de la apuesta en buen estado para verificar el número y el signo zodiacal escogido.
  • Formato SIPLAFT (para premios que estén entre los 48 y 181 UVT o que sean mayores a los 182 UVT).
  • Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios que sean mayores a los 182 UVT).

Este es el simulador de premios en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol entrega los siguientes tres premios:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025

De esa manera, en caso de que usted haya ganado, puede hacer clic aquí y conocer exactamente el valor del monto económico que le corresponde reclamar.

Para utilizar esa herramienta solo debe aclarar si jugó con uno o con todos los signos zodiacales y especificar el valor exacto de la apuesta.

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Alertan que descertificación de Estados Unidos a Colombia generaría pérdidas millonarias

Trabajo

No es influencer, ni Community manager: la nueva profesión digital que está disparando los sueldos

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor de Rebelde, la icónica serie de televisión, fue hospitalizado de urgencia en los últimos días

El actor, a través de sus redes sociales, dio detalles de la situación que tuvo que vivir. Estos son los detalles.

Medellín

1.600 estudiantes en Medellín se quedaron sin clases presenciales por amenazas a profesora y su familia

Docentes insisten en que, sin garantías, no hay manera de regresar a las aulas.

Luis Díaz

¡GOLAZO de Luis Díaz! Vea el VIDEO de la gran anotación que hizo con el Bayern Múnich vs. Hamburg

Artistas

Luto: se confirmó la muerte de una reconocida influencer

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura