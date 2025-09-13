Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se sorteó este 13 de septiembre de 2025, en el inicio de un nuevo fin de semana, y fue emocionante para los apostadores que participaron.

A las 4:00 de la tarde, las balotas comenzaron a moverse y, a través de la transmisión en vivo de Youtube, las personas pudieron conocer su suerte.

Sin embargo, en caso de que usted haya participado, pero aún no esté enterado del número y el signo zodiacal ganador en el último sorteo del Super Astro Sol, puede descubrirlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue una de las personas que puede reclamar uno de los importantes premios de este juego de azar que tiene actividad de lunes a sábado?

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de septiembre de 2025

Después de que las balotas terminaron de moverse, la presentadora reveló que el número de cuatro cifras con el que los apostadores ganaron en el Super Astro Sol fue XXXX.

Adicionalmente, con la aprobación del delegado de Coljuegos, también se informó que el signo zodiacal que acompañó la combinación numérica fue XXXX.

Todas las personas que hayan ganado pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que les corresponde.

Además, una vez estén allá, se les pedirán los siguientes documentos:

La cédula de ciudadanía para comprobar la mayoría de edad.

El tiquete de la apuesta en buen estado para verificar el número y el signo zodiacal escogido.

Formato SIPLAFT (para premios que estén entre los 48 y 181 UVT o que sean mayores a los 182 UVT).

Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios que sean mayores a los 182 UVT).

Este es el simulador de premios en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol entrega los siguientes tres premios:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

De esa manera, en caso de que usted haya ganado, puede hacer clic aquí y conocer exactamente el valor del monto económico que le corresponde reclamar.

Para utilizar esa herramienta solo debe aclarar si jugó con uno o con todos los signos zodiacales y especificar el valor exacto de la apuesta.