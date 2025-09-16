CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de septiembre de 2025

¡El sorteo del Super Astro Sol de este 16 de septiembre dejó nuevos ganadores! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

septiembre 16 de 2025
12:55 p. m.
El Super Astro Sol volvió a jugarse este 16 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y entregó más premios.

Los apostadores pudieron ser testigo del resultado a través de la transmisión en vivo que siempre se emite en Youtube. Sin embargo, en caso de que no haya visto, tiene la posibilidad de conocer el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? ¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que permitieron que los participantes del Super Astro Sol celebraran en este último sorteo? Entérese de los detalles.

Resultado del Super Astro Sol hoy 16 de septiembre de 2025

Luego de que se terminó el sorteo, la presentadora y el delegado de Coljuegos informaron que el número ganador fue XXXX.

Además, también revelaron que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte y acompañó al número de cuatro cifras fue XXXX.

Todos los sorteos del Super Astro Sol cuentan con la vigilancia de un delegado de Coljuegos para asegurar la transparencia.

Además, los apostadores, por reglas del juego de azar, solo pueden invertir montos económicos ubicados entre los 500 y los 10.000 pesos.

¿Cómo reclamar los premios en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, que se juega de lunes a sábado, entrega los siguientes tres premios:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar los cuatro números y el signo zodiacal.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar los primeros tres números y el signo zodiacal.
  • 100 veces lo apostado por acertar los primeros dos números y el signo zodiacal.
En caso de que usted haya sido uno de los afortunados, debe acercarse a una oficina autorizada de Su Red y SuperGiros. Además, le toca presentar su cédula de ciudadanía y su tiquete de la apuesta en buen estado.

Tenga muy en cuenta que si el tiquete se le pierde o se le daña, el Super Astro no tiene posibilidades de volverlo a reimprimir.

 

