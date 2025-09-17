Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar que más tienen en cuenta los apostadores, volvió a sortearse este 17 de septiembre de 2025.

El sorteo, como siempre sucede, se llevó a cabo a partir de las 4:00 de la tarde y emocionó a los participantes.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora? ¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Sol hoy 17 de septiembre de 2025

En la transmisión de Youtube que siempre se emite en vivo, se informó que el número con el que los apostadores ganaron en el Super Astro Sol fue XXXX.

Además, también se pudo conocer que el signo zodiacal que dio alegrías al ser favorecido por el azar fue XXXX.

Tenga en cuenta que usted no solo puede ganar si acierta el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, sino que también hay estas dos posibilidades:

Si acierta el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 1.000 veces lo apostado.

Si acierta el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 100 veces lo apostado.

Mientras tanto, el premio mayor, tal y como está estipulado en las reglas, es de 42.000 veces lo apostado.

¿Qué documentos se pueden utilizar en el Super Astro Sol para demostrar la mayoría de edad?

Para poder participar en el Super Astro Sol se necesita ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar.

Al momento de realizar las apuestas, los funcionarios de Su Red o SuperGiros exigen la presentación de la cédula de ciudadanía. Sin embargo, en caso de no tenerla, también son válidos estos documentos: