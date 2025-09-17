CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de septiembre de 2025

¡Los ganadores ya pueden celebrar tras el sorteo del Super Astro Sol de este 17 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
01:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol, uno de los juegos de azar que más tienen en cuenta los apostadores, volvió a sortearse este 17 de septiembre de 2025.

El sorteo, como siempre sucede, se llevó a cabo a partir de las 4:00 de la tarde y emocionó a los participantes.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de septiembre de 2025

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora? ¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Sol hoy 17 de septiembre de 2025

En la transmisión de Youtube que siempre se emite en vivo, se informó que el número con el que los apostadores ganaron en el Super Astro Sol fue XXXX.

Además, también se pudo conocer que el signo zodiacal que dio alegrías al ser favorecido por el azar fue XXXX.

Tenga en cuenta que usted no solo puede ganar si acierta el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, sino que también hay estas dos posibilidades:

  • Si acierta el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 1.000 veces lo apostado.
  • Si acierta el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 100 veces lo apostado.

Mientras tanto, el premio mayor, tal y como está estipulado en las reglas, es de 42.000 veces lo apostado.

¿Qué documentos se pueden utilizar en el Super Astro Sol para demostrar la mayoría de edad?

Para poder participar en el Super Astro Sol se necesita ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar.

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de septiembre de 2025

Al momento de realizar las apuestas, los funcionarios de Su Red o SuperGiros exigen la presentación de la cédula de ciudadanía. Sin embargo, en caso de no tenerla, también son válidos estos documentos:

  • Cédula de extranjería original.
  • Carné diplomático.
  • Pasaporte vigente.
  • Permiso por protección temporal.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC establece nuevos requisitos para medidores de agua potable residencial: todo lo que debe saber

Finanzas personales

¿Qué hacer si envía dinero a la llave equivocada a través de Bre-B?

Secretaría de Hábitat

Así se puede inscribir a la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá: últimos días

Otras Noticias

Abuso sexual

Hombre ingresó a un apartamento, asesinó a una mujer y después abusó de la hija de 2 años en Sardinata

Tras abusar de la pequeña, hija de la primera víctima, el criminal la dejó abandonada dentro de una bolsa de basura.

Luis Díaz

Kompany tomó decisión con Luis Díaz previo al juego frente a Chelsea en Champions League

El entrenador Vincent Kompany tomó decisión de último momento con Luis Díaz previo al debut en Champions League.

Jair Bolsonaro

Expresidente Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

La casa de los famosos

¿Carolina Picorios estaría en la tercera temporada de La casa de los famosos? Esto dijo

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud