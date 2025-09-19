Super Astro Sol: número y signo hoy 19 de septiembre de 2025

El Super Astro Sol se jugó este 19 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y entregó varios premios mayores.

Todos los participantes pudieron ser testigos del sorteo a través del en vivo que se emite día a día por Youtube. Sin embargo, en caso de que usted no lo haya visto, tiene la posibilidad de descubrir el número y el signo zodiacal aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del premio mayor? Entérese de todos los detalles.

Resultado del Super Astro Sol hoy 19 de septiembre de 2025

Las balotas pusieron a celebrar en esta ocasión a todos los apostadores que estuvieron relacionados con el número XXXX.

Sin embargo, para que la felicidad fuera completa, también tuvieron que haber acertado el XXXX como signo zodiacal.

Las personas que se quedaron con el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fueron aquellas que adivinaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

No obstante, usted también ganó 1.000 veces lo apostado si acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, u obtuvo 100 veces lo apostado si adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo se sorteará el Super Astro Sol durante el fin de semana?

El Super Astro Sol tendrá actividad el sábado 20 de septiembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y usted podrá encontrar el resultado exacto en el portal web de Noticias RCN.

Mientras tanto, el domingo, como ocurre todos los días festivo, el Super Astro Sol, que es denominado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, tendrá una nueva jornada de descanso.

Tenga presente que usted puede participar en este sorteo siempre y cuando sea mayor de edad y no tenga ningún tipo de problema con los juegos de azar.