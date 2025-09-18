CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo hoy 18 de septiembre de 2025

¡Ya hay personas celebrando tras el sorteo del Super Astro Sol de este 18 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
01:17 p. m.
En la más reciente jornada, el Super Astro Sol volvió a sortearse y alegró a una gran cantidad de apostadores.

Debido a que varios participantes han ganado durante los últimos días, varias personas apostaron y tuvieron la esperanza de conseguir alguno de los tres premios que se entregan en el Super Astro Sol.

¿Será que usted lo consiguió? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 18 de septiembre de 2025

El sorteo de este 18 de septiembre reveló que el número de cuatro cifras que fue el ganador en el último sorteo del Super Astro Sol fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte y acompañó a esa combinación numérica fue XXXX.

Si usted fue uno de los ganadores, puede dirigirse a una de las oficinas de Su Red o SuperGiros a cobrar el premio que le corresponde.

Además, teniendo en cuenta que se realizan dos descuentos, usted puede consultar aquí el valor exacto que tiene que reclamar por ser ganador en el Super Astro Sol.

¿Por qué se debe conservar el tiquete del Super Astro Sol?

Aparte de la cédula, los funcionarios de SuperGiros y Su Red siempre exigen el tiquete de la apuesta para entregar el premio.

La razón es que es la única manera que tienen para comprar que las personas en realidad acertaron el número y el signo zodiacal.

Por lo tanto, recuerde que en caso de perderlo o dañarlo, el Super Astro Sol no tiene cómo reimprimirlo.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol siempre se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde.

Teniendo en cuenta esos horarios, este juego de azar volverá a tener actividad el próximo viernes 19 de septiembre de 2025 y usted puede conocer el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

 

