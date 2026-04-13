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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 13 de abril

Super Astro Sol hoy lunes 13 de abril: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 13 de abril
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
01:46 p. m.
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El Super Astro Sol vuelve a captar la atención de miles de jugadores en Colombia este lunes 13 de abril de 2026. Como es habitual, el sorteo de la tarde dejó nuevos ganadores y despertó la expectativa de quienes probaron suerte con sus números y signo zodiacal.

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Este popular juego de azar, que se realiza de lunes a sábado, sigue siendo uno de los favoritos por la posibilidad de multiplicar lo apostado hasta 42.000 veces si se acierta la combinación completa.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 13 de abril: número ganador

Ya se conoció el resultado del último sorteo del Super Astro Sol de este lunes 13 de abril de 2026.

  • Número ganador: X X X X
  • Signo zodiacal: XXXX.
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Si usted realizó su apuesta, es momento de revisar su jugada y verificar si coincidió con la combinación ganadora del día.

Recuerde que para llevarse el premio mayor debe acertar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal en el orden exacto. En caso de coincidencias parciales, también existen premios menores que dependen del nivel de acierto.

¿Cómo reclamar y qué hacer si ganó?

Si su número coincide con el resultado, lo primero que debe hacer es conservar el tiquete en buen estado. Este documento es fundamental para reclamar cualquier premio.

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Los pagos se realizan a través de puntos autorizados como SuperGIROS o Su Red, donde validan la autenticidad del tiquete y el resultado. Es importante tener en cuenta que los premios pueden estar sujetos a descuentos legales.

El Super Astro Sol se juega diariamente en horas de la tarde, generalmente sobre las 4:00 p. m., y cada sorteo es independiente, lo que significa que todos los participantes tienen las mismas probabilidades en cada jornada.

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