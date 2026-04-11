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Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de abril de 2026: conoce el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de abril de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de abril de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

abril 11 de 2026
09:30 p. m.
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La suerte volvió a girar este sábado 11 de abril de 2026 con un nuevo sorteo de la tradicional Lotería de Boyacá, uno de los juegos más reconocidos del país.

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Miles de colombianos estuvieron atentos al resultado con la ilusión de cambiar su vida de un momento a otro. Si usted compró su billete, aquí puede verificar si fue uno de los afortunados de la jornada.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 11 de abril de 2026

El sorteo entregó millonarios premios a lo largo del territorio nacional, destacándose el premio mayor, que como es costumbre, concentra la mayor expectativa entre los jugadores.

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Premio mayor: XXXX – Serie XXX

Además, se entregaron premios secos y aproximaciones que también representan importantes sumas de dinero para los ganadores. Recuerde revisar muy bien su billete, ya que incluso pequeños aciertos pueden significar una ganancia.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Boyacá?

Si su número coincide con alguno de los resultados, es importante tener en cuenta el proceso de reclamación. Para premios menores, estos pueden cobrarse en puntos autorizados. Sin embargo, para premios mayores, el proceso debe realizarse directamente con la entidad organizadora.

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Es fundamental presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad. También se recomienda verificar los tiempos establecidos para el cobro, ya que estos premios tienen una vigencia determinada.

La Lotería de Boyacá continúa siendo una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan tentar la suerte cada semana. Con premios atractivos y una larga tradición, cada sorteo mantiene viva la esperanza de miles de jugadores.

Si no ganó en esta ocasión, no se desanime. La próxima semana habrá una nueva oportunidad para intentarlo nuevamente.

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