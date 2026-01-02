Resultado Super Astro Sol hoy 2 de enero de 2026: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol es uno de los sorteos más esperados por los aficionados a los juegos de azar en Colombia, combinando números y astrología para ofrecer premios que pueden multiplicar lo apostado hasta 42.000 veces si se aciertan las cuatro cifras junto con el signo zodiacal correcto.

Cada sorteo se juega de lunes a sábado por la tarde, y este 2 de enero de 2026 no fue la excepción; se hizo el sorteo a las 4:00 p.m.

Resultado del Super Astro Sol hoy 2 de enero de 2025

En el sorteo de este jueves 2 de enero de 2025, la combinación ganadora del Super Astro Sol fue el número XXXX acompañado del signo YYYY, según los resultados oficiales reportados tras el sorteo vespertino.

• Número ganador: YYYY

• Signo zodiacal: XXXX

Este resultado significa que quienes apostaron por esa combinación específica —el número de cuatro cifras en el orden correcto junto con el signo Aries— lograron acertar el premio mayor de la jornada.

El Super Astro Sol ofrece además premios menores a quienes aciertan tres o dos cifras con o sin el signo, por lo que muchas apuestas pueden haberse llevado algún reconocimiento dependiendo de cómo se jugó.

Este sorteo se realizó en la tarde del jueves, alrededor de las 2:30 p. m., y su transmisión suele estar disponible en vivo por televisión nacional y en plataformas digitales para que los jugadores puedan verificar sus tiquetes.

¿Cómo reclamar si ganaste?

Si tu tiquete coincide con el número y signo ganador, revisa las pautas oficiales para reclamar tu premio, que incluyen presentar el tiquete original en buen estado y cumplir con los requisitos de identificación en los puntos autorizados de pago.

Incluso si no acertaste el premio mayor, repasar las cifras ganadoras puede ayudarte a identificar posibles premios menores por aciertos parciales.

Jugar con responsabilidad y verificar los resultados oficiales cada día te permitirá disfrutar del Super Astro Sol con expectativas informadas y aumentará tus posibilidades de celebrar un triunfo en futuros sorteos.