Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 31 de diciembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 31 de diciembre.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
08:30 p. m.
Este miércoles 31 de diciembre de 2025 los jugadores de lotería en Colombia vivieron un cierre de año lleno de emoción, con resultados esperados en las principales loterías de Manizales, Valle y Meta.

Miles de apostadores aguardaron con ansias los números ganadores que podrían cambiar su vida a pocas horas de despedir el año.

Resultados de la Lotería de Manizales 31 de diciembre

En el sorteo de la Lotería de Manizales del 31 de diciembre, el número ganador fue X-X-X-X-X, de la serie yyy.

Estos resultados representan la esperanza de muchos que confiaron en sus números hasta el último sorteo del año. El tradicional sorteo de Manizales cerró con la expectativa que caracteriza cada fin de año, donde la ilusión se mezcla con el espíritu festivo de los colombianos.

Lotería del Valle y Meta con sus ganadores

Por su parte, la Lotería del Valle también entregó sus resultados de la jornada del 31 de diciembre de 2025.

El número principal que se coronó como ganador fue X-X-X-X-X, acompañado de los números complementarios X-X-X y X-X-X. Como cada sorteo, la Lotería del Valle fue seguida por miles de personas que esperaban cerrar el año con buena fortuna.

En el caso de la Lotería del Meta, la suerte favoreció al número X-X-X-X-X, con premios secundarios que incluyeron X-X-X y X-X-X.

Este sorteo no solo marcó el final de la temporada de loterías de 2025, sino que también marcó momentos de alegría para quienes vieron premiados sus sueños.

