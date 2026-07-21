Lo primero que le piden empresarios y emprendedores al Gobierno de Abelardo de la Espriella

El inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella abre expectativas entre empresarios y emprendedores sobre las decisiones económicas que se tomarán desde el Ejecutivo y el Congreso.

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Aunque estas medidas pueden parecer distantes para muchos ciudadanos, diferentes sectores consideran que tendrán un impacto directo sobre los negocios, las empresas y los emprendimientos del país. Uno de los principales desafíos identificados es fortalecer el crecimiento del tejido empresarial, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Cuáles son las prioridades que plantean empresarios y gremios al nuevo Gobierno?

Uno de los planteamientos proviene de Rodolfo Correa, expresidente de Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), quien aseguró que el principal objetivo debe ser disminuir el costo del dinero, especialmente el de los créditos.

Además, consideró necesario impulsar la financiación, facilitar el acceso a nuevas tecnologías y promover espacios de relacionamiento que fortalezcan la productividad de empresarios y emprendedores. Según su análisis, estas acciones deberían marcar el inicio de la política de apoyo empresarial del nuevo gobierno.

Correa también aseguró que el gobierno saliente dejó tareas pendientes con el sector productivo, especialmente en materia de nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

¿Por qué el crecimiento económico es clave para enfrentar el déficit fiscal?

Otro de los desafíos identificados está relacionado con el déficit fiscal. El Centro de Estudios Económicos de Colombia (ANIF) señaló que el ajuste de las finanzas públicas no será sostenible sin una recuperación del crecimiento económico.

De acuerdo con ese análisis, las medidas sobre gasto e ingresos deben complementarse con políticas orientadas a la reactivación de los sectores productivos, lo que podría aportar al menos un punto porcentual adicional de crecimiento económico por año y favorecer el panorama fiscal en los próximos años.

Finalmente, representantes de gremios y centros de pensamiento coinciden en que otro reto será promover la formalización de nuevas empresas sin imponer altas cargas tributarias ni una tramitología extensa.