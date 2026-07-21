Vinícius Jr. mostró su nuevo rostro: reapareció tras cirugía estética

Vinícius Jr. aprovechó sus vacaciones de mitad de año para realizarse un procedimiento estético en Brasil. El delantero del Real Madrid mostró una imagen renovada que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios sobre su apariencia.

Mientras disfruta de sus vacaciones antes de regresar a la disciplina del Real Madrid, el atacante brasileño volvió a ocupar los titulares, aunque esta vez lejos de las canchas. Su cambio físico llamó la atención de aficionados y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en debatir si realmente luce "irreconocible" tras el tratamiento.

El nuevo aspecto del futbolista comenzó a circular en plataformas digitales pocas horas después de su visita a una exclusiva clínica brasileña, donde fue atendido bajo estrictas medidas de privacidad.

¿Qué cambio estético se realizó Vinícius Jr.?

El extremo del Real Madrid decidió someterse a una armonización de mentón, un procedimiento estético que busca mejorar la definición del contorno facial y dar mayor proyección a la mandíbula sin alterar la expresión natural del rostro.

La intervención estuvo a cargo del dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami para atender personalmente al futbolista durante su estadía en Brasil.

La clínica donde se realizó el procedimiento, ubicada en Goiânia, cerró temporalmente sus puertas para garantizar la privacidad de Vinícius y evitar que se filtraran fotografías o videos durante la atención.

A la transformación también se sumó un cambio en su imagen personal. El brasileño apareció con una barba mucho más definida, un detalle que reforzó la percepción de un rostro distinto al que habitualmente muestran las transmisiones de los partidos.

¿Por qué el nuevo look de Vinícius Jr. causó tanto revuelo?

Las primeras imágenes del delantero comenzaron a multiplicarse en redes sociales y, en cuestión de horas, el debate se instaló entre los aficionados.

Mientras algunos elogiaron el resultado y aseguraron que el jugador luce más estilizado, otros afirmaron que el cambio es tan marcado que cuesta reconocerlo. Incluso, varios internautas señalaron un parecido con el cantante estadounidense Jason Derulo, comparación que rápidamente se hizo viral.

El revuelo llega en un momento de transición para el atacante, quien dejó atrás un Mundial 2026 en el que Brasil no logró avanzar más allá de los octavos de final.

A pesar de la eliminación frente a Noruega, Vinícius firmó una destacada actuación individual con cuatro goles y una asistencia en cinco compromisos.

Antes de reincorporarse al Real Madrid, el futbolista también aprovechó sus vacaciones para asistir a un concierto de Bad Bunny en Milán. Ahora, con una imagen renovada, se prepara para iniciar una nueva temporada bajo la dirección técnica de José Mourinho.