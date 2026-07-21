Procuraduría exige a Nueva EPS garantizar atención integral a mujer con discapacidad severa

La Procuraduría General de la Nación reiteró un requerimiento preventivo a la Nueva EPS regional Tolima, tras la falta de respuesta sobre las medidas adoptadas para garantizar el cuidado continuo, oportuno e integral de una paciente en condición de extrema vulnerabilidad.

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Se trata de una mujer con parálisis cerebral severa, discapacidad total y dependencia funcional permanente, cuyo caso fue advertido por el órgano de control.

Requerimiento preventivo sin respuesta

El Ministerio Público recordó que previamente había solicitado la adopción inmediata de medidas para restablecer el servicio de cuidadora permanente o un mecanismo asistencial equivalente.

También pidió información sobre las acciones implementadas para asegurar la continuidad de la atención y evitar riesgos para la paciente. Sin embargo, hasta la fecha la Entidad Promotora de Salud no ha entregado respuesta.

La Procuraduría advirtió que la usuaria goza de especial protección constitucional y que la omisión frente a lo requerido impide verificar el cumplimiento de las obligaciones de la EPS.

Seguimiento al derecho fundamental a la salud

El órgano de control insistió en que la protección del derecho fundamental a la salud exige una atención integral, continua y oportuna. Por ello, anunció que continuará haciendo seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Nueva EPS en este caso, con el fin de garantizar condiciones dignas para la paciente y evitar que se vulneren sus derechos.