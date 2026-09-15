Salario mínimo: Minhacienda cuestionó aumento del 23,7% y se refirió a negociación de 2027

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda en el gobierno de Abelardo de la Espriella, fue consultado en entrevista con el diario La República sobre la discusión que se viene en el mes de noviembre, con relación al nuevo aumento del salario mínimo.

En días pasados, el jefe de la cartera económica había cuestionado la decisión del Gobierno Petro de aumentar en un 23,7% el mínimo para 2026. En un foro de Asobancaria, Gómez Martínez aseguró que dicho incremento fue una decisión "populista" e "innecesaria".

Un hecho de irresponsabilidad populista con el fin de ganar unas elecciones y conservar el poder. Se otorgó un aumento del salario mínimo que era absolutamente innecesario, que era además contrario al momento coyuntural en el que estaba la economía.

Según comentó el ministro, este aumento sigue manteniendo consecuencias directas en la economía. "Generó un aumento del consumo privado, que hoy en día también alimenta la inflación", comentó.

¿Qué dijo el ministro de Hacienda sobre el aumento del mínimo?

Consultado sobre si el Gobierno ya había comenzado a preparar la negociación con los demás ministros y los gremios, Gómez Martínez aseguró que ese trabajo todavía no ha empezado. El ministro señaló que existen otras prioridades antes de entrar de lleno en la discusión del incremento salarial.

Gómez Martínez explicó que las principales variables para determinar el aumento del salario mínimo son la inflación y la productividad laboral. Por ello, el Gobierno esperará a observar el comportamiento de los precios y el impacto que tenga el salario mínimo sobre la inflación antes de establecer una cifra.

El ministro también hizo énfasis en la productividad, un factor que considera pendiente dentro de la discusión económica del país. A su juicio, este aspecto se ha ido diluyendo con el tiempo y debe formar parte del análisis cuando llegue el momento de definir el incremento para los trabajadores.

¿De cuánto podría ser el aumento del salario mínimo de 2027?

Por ahora, no existe una cifra oficial para el aumento del salario mínimo de 2027. La línea planteada es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y sumar un punto porcentual por productividad laboral.

Un escenario de referencia permite calcular un incremento cercano al 8% si la inflación terminara en 7%. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se refirió a este escenario en declaraciones a El Colombiano. “La cifra más cercana a lo que va a ser el incremento del salario mínimo será 8% en ausencia de politiquería”, afirmó.