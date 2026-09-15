El documento fechado ocho días antes de la muerte de Yeison Jiménez que está bajo la lupa

A casi ocho meses de la muerte de Yeison Jiménez, la madre y la hermana del artista presentaron una denuncia que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el patrimonio empresarial que el cantante construyó a lo largo de su carrera.

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En diálogo con Focus Noticias, el abogado Romario Camargo Pizarro, representante de Luz Feny Galeano Patiño, madre del cantante, y Laura Daniela Sarmiento Galeano, una de sus hermanas, explicó que el proceso no tiene como objetivo definir quién recibirá la herencia que dejó el artista, sino de una actuación relacionada con sociedades comerciales, participaciones accionarias, documentos y decisiones administrativas.

¿Qué empresas de Yeison Jiménez están en el centro de la denuncia?

Dos sociedades aparecen relacionadas con el caso: Santi Music S.A.S. y Promotora de Inversiones Yeiluz S.A.S. Laura Daniela Sarmiento figuraba inicialmente como única accionista de Santi Music, con el 100 % de las acciones. Uno de los documentos cuestionados es el acta número 7, fechada el 2 de enero de 2026, en la que aparecen cambios en la administración y composición accionaria.

Según el documento, Sarmiento habría dejado la representación legal principal y se habría aprobado la emisión de 190.000 nuevas acciones, adjudicadas a Promotora de Inversiones Yeiluz por $190 millones. El acta señala que el pago se habría realizado en efectivo ese mismo día y que, tras la operación, Sarmiento quedó con 10.000 acciones frente a las 190.000 de la otra sociedad.

¿Por qué la fecha del acta de Santi Music es importante para la investigación?

La fecha del acta es uno de los elementos que la familia de Yeison Jiménez pide esclarecer. El documento aparece fechado el 2 de enero de 2026, ocho días antes de la muerte del cantante, ocurrida el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Según lo expuesto por la defensa, durante los primeros días de enero Yeison Jiménez se encontraba en Cartagena junto con integrantes de su familia. El artista había recibido allí el comienzo de 2026 y tenía compromisos relacionados con su actividad musical. Para la investigación será relevante determinar quiénes participaron en la reunión consignada en el acta, dónde se encontraban y cuándo fueron elaborados y firmados los documentos.

La Fiscalía deberá establecer la autenticidad de los documentos, las circunstancias de su elaboración y la correspondencia entre las firmas, las decisiones y las personas que aparecen relacionadas.

También aparecen otros movimientos societarios formalizados después de su fallecimiento.

Según la representación jurídica de la madre y la hermana del artista, entre las conductas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía están la presunta falsedad en documento privado, obtención de documento público falso, fraude procesal, administración desleal, abuso de confianza, estafa o tentativa de estafa y ocultamiento de documento privado.