Alertan por peligrosa estafa de créditos exprés en billeteras digitales: mucho ojo

Las autoridades nacionales han encendido las alarmas ante el incremento de una sofisticada modalidad de fraude cibernético que afecta directamente el patrimonio de los usuarios del sistema financiero digital.

A través de su estrategia de prevención de delitos informáticos, la Fiscalía General de la Nación advirtió sobre las tretas que utilizan redes de ciberdelincuentes para solicitar créditos exprés a nombre de ciudadanos desprevenidos utilizando sus propias billeteras virtuales.

Esta nueva modalidad de estafa se aprovecha de la inmediatez y la digitalización de los servicios financieros modernos. Con el auge de las aplicaciones de pago y los microcréditos aprobados en cuestión de minutos, los delincuentes han encontrado brechas para suplantar identidades o vulnerar la seguridad de las cuentas de las víctimas.

¿Cómo opera el fraude de los créditos exprés?

El modus operandi suele comenzar con el acceso ilegal a información personal o credenciales de acceso de las plataformas digitales de los usuarios. Una vez los antisociales logran infiltrarse o recopilan suficientes datos sensibles, aprovechan la agilidad de los canales digitales para solicitar préstamos inmediatos —conocidos popularmente como créditos exprés— directamente desde las billeteras virtuales o aplicaciones financieras donde la víctima tiene activa su cuenta.

Lo grave de la situación ocurre en la fase de encubrimiento y desvío de los fondos. Los estafadores manipulan la situación o envían notificaciones falsas haciendo creer a los usuarios que ha ocurrido un error o una consignación por equivocación. Bajo presión o engaños, instan a las personas a devolver o transferir dichos montos a cuentas de terceros.

De este modo, el ciudadano termina pagando con sus propios recursos la deuda de un préstamo que jamás solicitó de forma consciente, mientras que la obligación financiera real sigue vigente y activa a su nombre ante la entidad prestamista.

Recomendaciones oficiales para proteger sus finanzas

Ante este panorama de riesgo, la Fiscalía General de la Nación ha compartido una serie de pautas esenciales destinadas a salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en entornos digitales: