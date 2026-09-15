Caos en la Copa Libertadores: hinchas de Platense invadieron la cancha tras eliminación ante Fluminense

La Copa Libertdores vivió horas de extrema tensión en el plano internacional tras un desenlace sumamente accidentado. Lo que debía ser una fiesta deportiva en el marco de su participación en la máxima competición continental se vio empañado por momentos de zozobra cuando, una vez consumado el pitazo final del encuentro, se produjeron graves incidentes que incluyeron la invasión del campo de juego por parte de un sector de la parcialidad.

De acuerdo con los registros de los hechos, la situación se desbordó inmediatamente después de decretarse el resultado definitivo que sentenció la suerte del equipo de Vicente López en el certamen.

Varios simpatizantes lograron burlar los anillos de seguridad y pisaron el césped con intenciones diversas, generando un clima de alta vulnerabilidad tanto para los futbolistas de ambos planteles como para los cuerpos técnicos y las autoridades arbitrales presentes.

Las imágenes captadas en el estadio no tardaron en viralizarse, mostrando corridas y momentos de confusión generalizada en las inmediaciones de las adyacencias del campo.

Videos de los hinchas de Platense invadiendo la cancha

Ante la irrupción masiva en el rectángulo verde, los efectivos de seguridad implementaron un operativo de rigor para contener el avance de los hinchas y evitar que la situación pasara a mayores agresiones físicas.

Mediante cordones humanos y el uso de medidas disuasorias, la policía logró replegar paulatinamente a los manifestantes hacia las tribunas, restableciendo el orden de forma gradual.

Los planteles debieron ser custodiados de inmediato hacia la zona de vestuarios para resguardar su integridad física.

Se espera que los organismos de disciplina y las entidades organizadoras evalúen los informes oficiales para determinar las sanciones correspondientes tanto al club como a los responsables de los desmanes.

Este episodio deja un saldo preocupante en materia de seguridad para el conjunto marrón, que atraviesa un hito histórico en su calendario deportivo pero que ahora deberá lidiar con las repercusiones extradeportivas de un final que se salió de control.