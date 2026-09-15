Con información de los EE. UU.: así rescataron a ocho personas secuestradas por el ELN en Norte de Santander

Sesenta uniformados del Gaula, la Policía y el Gaula militar rescataron, con información suministrada por el Comando Sur de los Estados Unidos, a ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander.

En horas de la madrugada, comandos llegaron al punto objetivo: una vivienda que localizaron con imágenes captadas por drones, en la que algunas de las personas liberadas llevaban más de dos años en poder de este grupo armado.

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La información del Comando Sur y una fuente humana fueron clave:

De acuerdo con el coronel Styk Reyes, comandante del Gaula militar, con “la ubicación y la parte tecnológica” lograron “ubicar el objetivo final con la ayuda de una fuente humana”.

Los ocho secuestrados fueron trasladados de inmediato a la base militar de Aguachica, Cesar, para ser sometidos a un chequeo médico y reencontrarse con sus familiares.

Mientras, los comandos iniciaron labores de búsqueda en la zona para capturar a los criminales del ELN, responsables de mantener secuestradas a estas ocho personas. Según el coronel Libardo Ojeda, comandante del Gaula de la Policía:

“Vamos a desarticular y a capturar a los cabecillas de esta organización criminal. Vamos a rescatar a nuestros policías secuestrados”.

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Menor de 17 años sentenciado por el ELN está entre los ocho liberados:

Entre los ocho liberados se encuentra un menor de 17 años que, según el coronel Reyes, “estuvo en las filas, pero se dio a la fuga y fue, nuevamente, capturado y sentenciado”.

Según comentó su abuela en diálogo con este noticiero, “se había ido a trabajar a la finca. Ahí llegaron, se lo llevaron y no volvimos a saber nada de él”. Hoy, le da “gracias a Dios” y dice estar muy “contenta, porque imagínense, cuánto tiempo sin verlo o saber dónde estaba y lo vamos a volver a tener con nosotros”.