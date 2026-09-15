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Con información de los EE. UU.: así rescataron a ocho personas secuestradas por el ELN en Norte de Santander

Entre los liberados se encuentra un menor de 17 años que había sido sentenciado por el grupo criminal tras intentar escapar.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
09:23 p. m.
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Sesenta uniformados del Gaula, la Policía y el Gaula militar rescataron, con información suministrada por el Comando Sur de los Estados Unidos, a ocho personas que permanecían secuestradas por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander.

En horas de la madrugada, comandos llegaron al punto objetivo: una vivienda que localizaron con imágenes captadas por drones, en la que algunas de las personas liberadas llevaban más de dos años en poder de este grupo armado.

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La información del Comando Sur y una fuente humana fueron clave:

De acuerdo con el coronel Styk Reyes, comandante del Gaula militar, con “la ubicación y la parte tecnológica” lograron “ubicar el objetivo final con la ayuda de una fuente humana”.

Los ocho secuestrados fueron trasladados de inmediato a la base militar de Aguachica, Cesar, para ser sometidos a un chequeo médico y reencontrarse con sus familiares.

Mientras, los comandos iniciaron labores de búsqueda en la zona para capturar a los criminales del ELN, responsables de mantener secuestradas a estas ocho personas. Según el coronel Libardo Ojeda, comandante del Gaula de la Policía:

“Vamos a desarticular y a capturar a los cabecillas de esta organización criminal. Vamos a rescatar a nuestros policías secuestrados”.

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Menor de 17 años sentenciado por el ELN está entre los ocho liberados:

Entre los ocho liberados se encuentra un menor de 17 años que, según el coronel Reyes, “estuvo en las filas, pero se dio a la fuga y fue, nuevamente, capturado y sentenciado”.

Según comentó su abuela en diálogo con este noticiero, “se había ido a trabajar a la finca. Ahí llegaron, se lo llevaron y no volvimos a saber nada de él”. Hoy, le da “gracias a Dios” y dice estar muy “contenta, porque imagínense, cuánto tiempo sin verlo o saber dónde estaba y lo vamos a volver a tener con nosotros”.

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