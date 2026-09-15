Productos para la artritis bajo alerta sanitaria: Invima pide suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 287-2026 para advertir sobre la comercialización de dos productos promocionados para tratar los síntomas asociados a la artritis y otros problemas articulares.

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Según la entidad, ambos son promocionados como una supuesta "fórmula magistral cubana", pero no cuentan con un registro sanitario válido.

En el etiquetado de uno de los productos aparece el supuesto registro sanitario “2H-30-158-N09”; sin embargo, el Invima señaló que esta nomenclatura no corresponde al sistema de codificación utilizado por la autoridad sanitaria colombiana para otorgar registros sanitarios.

La situación también fue informada por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), autoridad sanitaria de Cuba. Según la información trasladada al Invima, en Cuba no existe un laboratorio farmacéutico denominado Laboratorios Naturales Homeopáticos y el producto tampoco cuenta con registro sanitario otorgado por esa autoridad.

¿Por qué el Invima incluyó a S-Artrit Plus y Sin Artrit Forte en la misma alerta?

El Invima explicó que al comparar el etiquetado de S-Artrit Plus y Sin Artrit Forte encontró que ambos productos tienen la misma composición cualicuantitativa, hacen referencia a la misma "fórmula magistral cubana", señalan el mismo fabricante e importador y muestran el mismo supuesto registro sanitario. Las diferencias estarían principalmente en el nombre comercial y la imagen utilizada en el empaque.

Por esta razón, la Alerta Sanitaria 287-2026 aplica a los dos nombres comerciales. La autoridad sanitaria también recordó que los productos fraudulentos no ofrecen garantías sobre aspectos como su contenido real, calidad, seguridad, eficacia, trazabilidad, fabricación, almacenamiento o transporte.

FOTO: Invima

¿Qué recomienda el Invima?

El Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir S-Artrit Plus y Sin Artrit Forte. Quienes actualmente estén consumiendo alguno de estos productos deben suspender de inmediato su uso.

Las autoridades territoriales deberán realizar actividades de inspección, vigilancia y control cuando encuentren estos productos, mientras que los establecimientos deben abstenerse de distribuirlos o comercializarlos. El Invima solicitó una búsqueda activa de posibles reacciones adversas relacionadas con los productos señalados.