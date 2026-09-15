Presupuesto de 2027: ¿por qué aprobar $634,9 billones si el Gobierno planea recortar $45 billones?

El Congreso aprobó un monto de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027, pero la discusión sobre las finanzas del país está lejos de terminar.

La razón es que el Gobierno ha anunciado que buscará reducir ese gasto en cerca de $45 billones, un ajuste equivalente a aproximadamente 2,2 % del PIB. Fedesarrollo también ha señalado que el presupuesto de 2027 incorpora obligaciones que, según el Gobierno, no estaban contempladas adecuadamente en la versión anterior.

Así que, aunque el Congreso ya definió el monto, queda una pregunta clave: ¿cómo se hará el recorte y en qué momento se aplicará?

Sobre este escenario habló Juan Pablo Zárate, director del Grupo Macrofiscal de Fedesarrollo y exviceministro de Hacienda.

¿Por qué aprobar un monto que después tendría que reducirse?

Para Zárate, el valor aprobado es alto frente a las necesidades de ajuste que enfrenta el país.

El economista explicó que el Gobierno ha planteado que necesita ese monto para cubrir diferentes obligaciones, pero simultáneamente ha anunciado un recorte cercano a los $45 billones.

Por eso, considera necesario que el Ejecutivo explique con claridad cuándo y mediante qué mecanismo realizará esa reducción.

Es un monto alto. El Gobierno ha dicho que es el monto que requiere para cubrir todos los compromisos que tiene [...] pero también ha dicho que va a ser un ajuste de cerca de 2,2 % del PIB, o sea, cerca de 45 billones de pesos.

La duda, entonces, no está solamente en cuánto dinero se aprobó, sino en qué ocurrirá después con esos recursos.

¿En qué consiste la ley de ajuste fiscal?

Una de las alternativas que ha planteado el Gobierno es presentar una ley que permita ejecutar parte del ajuste.

Zárate explicó que podría existir una razón jurídica detrás de la decisión de aprobar primero un presupuesto de mayor tamaño y posteriormente realizar recortes.

Es posible, por ejemplo, que para hacer algunos de los recortes necesiten una autorización legal.

Si ese fuera el motivo, el experto considera que el Gobierno debería establecer claramente, una vez aprobada la denominada ley de rescate fiscal, qué partidas serán reducidas, en qué fecha y por qué monto.

La discusión será especialmente importante porque no todos los gastos del Estado tienen el mismo margen para ser modificados.

¿De dónde podrían salir los recortes?

Zárate explicó que una parte importante del ajuste tendría que concentrarse en el gasto público, pero recordó que existen obligaciones que tienen un margen de modificación mucho menor.

Entre ellas están algunas partidas asociadas a compromisos constitucionales, como las transferencias a las regiones y las pensiones, además del pago de intereses de la deuda pública.

Por otro lado, existen recursos relacionados con programas y decisiones del Gobierno que pueden tener mayor flexibilidad.

Yo creo que ahí vendrá una parte muy probablemente de lo que piensa recortar el Gobierno y probablemente necesita autorizaciones legales para tocar otros rubros en términos de subsidios, por ejemplo.

De esta manera, la discusión sobre el ajuste no se limitará a recortar una cifra general: será necesario definir qué gastos pueden disminuirse, cuáles deben mantenerse y qué cambios requieren autorización del Congreso.

Las cuentas de la Nación, explicadas como las finanzas de una casa

Durante la entrevista, Zárate utilizó una comparación con las finanzas de un hogar para explicar por qué el Gobierno sostiene que el presupuesto anterior no reflejaba completamente algunas obligaciones.

La idea es sencilla: una familia no puede calcular cuánto puede gastar únicamente conociendo sus ingresos. También debe tener en cuenta sus deudas, servicios públicos, educación, vivienda y demás obligaciones.

Aplicado al Estado, el presupuesto debe contemplar compromisos como salud, pensiones, funcionamiento, transferencias y servicio de la deuda, es decir, los recursos destinados a pagar las obligaciones adquiridas anteriormente.

Según la explicación del experto, el Gobierno sostiene que algunas de esas obligaciones no estaban incluidas de manera suficiente en el presupuesto anterior.

Por eso, el nuevo proyecto elevó el monto hasta los $634,9 billones. El Gobierno ha defendido esta cifra argumentando que busca incorporar obligaciones que considera necesarias para reflejar de manera más completa las necesidades fiscales.

¿Todavía se pueden recuperar las finanzas del país?

Para Zárate, el panorama fiscal es delicado, pero todavía existe la posibilidad de recuperar la estabilidad si se toman decisiones de ajuste.

El economista advirtió que mantener durante mucho tiempo un nivel de gasto superior a los ingresos puede terminar afectando la capacidad del Estado para financiar servicios fundamentales.

Todos esos bienes y servicios que nosotros tenemos del Gobierno, la salud, el sistema de salud, los colegios públicos, toda esa gama de servicios no va a poder ser sostenible si nosotros no cogemos el toro por los cuernos y nos apretamos el cinturón ahora.

Su explicación vuelve a la misma comparación: una familia que gasta permanentemente más de lo que recibe puede llegar a un punto en el que ya no consigue nuevos préstamos y debe empezar a sacrificar gastos importantes.