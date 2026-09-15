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Rescatan a excursionista de 70 años que había desaparecido en una isla de Estados Unidos

El hombre estuvo más de cinco días desaparecido y fue hallado por otros excursionistas.

Rescate de excursionista en Estados Unidos.
Rescate de excursionista en Estados Unidos. Foto: Isle Royale National Park﻿.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 15 de 2026
07:03 p. m.
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El Parque Nacional Isle Royale en Michigan, Estados Unidos; informó el pasado viernes 11 de septiembre que se encontraba buscando a Craig Berg, un excursionista de 70 años originario de Royal Oak reportado como desaparecido desde el 5 de septiembre.

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Las autoridades señalaron que la búsqueda estaba siendo articulada con el apoyo del Departamento de Recursos Naturales de Michigan, la Policía estatal con la División de Operaciones Especiales, agentes del condado de Keweenaw, la estación de la Guardia Costera en Portage, la organización No One Left Behind Canine Search & Rescue de Wisconsin y la Patrulla Estatal de Minnesota.

¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido?

Para dar con el excursionista, se estaban llevando a cabo patrullajes a pie, sobrevuelos y uso de drones. Frente a estos últimos, la política es clara en que solo se pueden usar en ciertas zonas del parque; pero dada la emergencia se concedió el pleno movimiento.

La buena noticia llegó en horas de la tarde del 12 de septiembre, cuando fue hallado con vida y en pleno conocimiento de sus facultades. Berg fue ubicado por unos excursionistas.

“El Servicio de Parques Nacionales agradece a todos los empleados y colaboradores que han contribuido al éxito de la búsqueda”, informó la entidad.

¿Quién lo encontró?

Resulta que dos piragüistas localizaron a este hombre en el lago, quien experimentaba signos de hipotermia y tenía lesiones leves. Tras esto, no dudaron y se comunicaron inmediatamente con las autoridades, lo cual permitió el despliegue rápido de las unidades.

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Este desenlace satisfactorio refleja los esfuerzos conjuntos de los equipos de búsqueda, las agencias colaboradoras y los ciudadanos que prestaron su ayuda a lo largo de toda la operación.

Por causa de este hecho, las autoridades les recomendaron a los visitantes que antes de entrar a Isle Royale, se preparen para las condiciones de aislamiento previas a adentrarse en zonas para excursiones.

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