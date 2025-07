¡Pilas! Esto es lo que debe saber antes de declarar renta si tiene un CDT

De acuerdo con el calendario de la Dian, desde agosto las personas naturales deben comenzar a presentar su declaración de renta, y uno de los productos financieros que más dudas genera es el Certificado de Depósito a Término (CDT).

Aunque es una herramienta de ahorro segura y rentable, su mal manejo en la declaración puede terminar en sanciones o pagos innecesarios.

“Muchos creen que, si el CDT no ha vencido, no hay que reportarlo. Pero eso es falso: todo CDT hace parte del patrimonio, así no haya generado intereses”, indicó David Susa, CTO de MejorCDT.

¿Se debe declarar renta por un CDT?

El tener dinero en un CDT supone una simple sustitución de activos: “dejas de tener dinero en una cuenta y lo pasas a un CDT, pero sigue siendo parte de tu patrimonio”.

Los errores más comunes van desde no reportar el CDT hasta usar un valor diferente al publicado por la Dian.

Esa equivocación pueden llevarlo a pagar impuestos sobre un patrimonio más alto del que realmente se tiene.

Lo que sí y lo que no se debe hacer con un CDT

Debe reportarlo siempre, incluso si no ha vencido. Declarar los intereses si el CDT paga rendimientos durante el año. Pedir el certificado anual al banco, especialmente si se tiene más de un CDT o si es cotitular.

Si el CDT está a nombre de dos personas, cada una debe declarar su parte, siempre que esté obligada. En caso de que uno de los titulares sea menor de edad, la obligación recae en los padres o tutores.

Uno de los mayores errores que aún circula como “truco tributario” es pensar que si se retira el CDT antes del 31 de diciembre, se evita declararlo.

Eso no reduce tu patrimonio ni te exime de declararlo. Solo cambia la forma en que se presenta.

Deducciones que se podrían perder por un CDT

Si se pagó 4x1000 durante el año, se puede descontar hasta el 50% de ese valor del impuesto. También, parte del rendimiento de los CDT generado por inflación puede ser deducible.

Ese análisis puede marcar una gran diferencia, sobre todo en inversiones de largo plazo.

Con una inflación que cerró en 4,82% y tasas de interés que siguen altas, los CDT han vuelto a ser una opción muy atractiva, sin embargo es necesario comparar tasas, elegir plazos más largos y asegurarse de que el dinero esté protegido.

En tiempos de alta vigilancia tributaria, saber declarar correctamente es tan importante como saber invertir bien.