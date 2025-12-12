CANAL RCN
Economía Video

Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN por cobro de IVA a combustibles

La decisión judicial permite avanzar con embargos por operaciones entre 2022 y 2024, afectando al sector refinador y alertando a Ecopetrol.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un revés jurídico golpeó a la Refinería de Cartagena (Reficar) tras la reformación de un fallo de tutela que buscaba frenar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre actividades de reciclaje de combustibles.

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones
RELACIONADO

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones

Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN

La decisión reactiva un proceso de cobro millonario que podría alcanzar cifras históricas para el sector petrolero colombiano y pone en situación de alerta a Ecopetrol.

El tribunal revocó la sentencia del 19 de noviembre de 2025 emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, que inicialmente había favorecido a Reficar en su acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sin embargo, la nueva resolución declaró improcedente la acción de tutela presentada por la refinería.

La decisión judicial permite que la DIAN avance con el embargo de más de 1.3 billones de pesos correspondientes a operaciones realizadas entre 2022 y 2024.

Este monto representa uno de los cobros tributarios más significativos en la historia reciente del sector energético colombiano.

En su fallo, el tribunal argumentó que existen vías ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano para controvertir este tipo de decisiones administrativas, por lo que la tutela resultaba improcedente.

“Declarar improcedente la acción de tutela promovida por REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. – REFICAR contra la DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído”, se lee en el documento.

La situación no solo afecta a Reficar, sino que genera una gran preocupación en Ecopetrol, empresa matriz que podría verse impactada financieramente por estas obligaciones tributarias.

Posible embargo de Reficar: ¿Qué impacto tendría?
RELACIONADO

Posible embargo de Reficar: ¿Qué impacto tendría?

Revés jurídico reactivó el millonario cobro del IVA a Reficar

Por el momento, la decisión judicial será enviada a la Corte Constitucional para su revisión, instancia que tendrá la última palabra sobre la procedencia o improcedencia de este tipo de acciones tutelares en materia tributaria.

Mientras tanto, la DIAN cuenta con respaldo legal para continuar con los procedimientos de cobro y embargo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia cerró a la baja hoy: este es el precio del 12 de diciembre de 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de diciembre de 2025: número y signo ganador

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Otras Noticias

Artistas

¡Insólito! Feid fue el invitado de Bad Bunny en su más reciente concierto en México

El antioqueño llegó al concierto del puertorriqueño con una impecable selección de canciones para su presentación.

Barranquilla

Avianca habilita dos aviones de cabina ancha para movilizar pasajeros tras cierre en Barranquilla

De manera complementaria, la compañía programó dos vuelos adicionales hacia Santa Marta para ampliar las alternativas de traslado.

Deportes Tolima

Deportes Tolima, bajo la lupa: Ministerio del Trabajo inspeccionó al club en plena final del FPC

Tiroteo en Estados Unidos

Señalado asesino de Charlie Kirk comparece en público por primera vez

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?