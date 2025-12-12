Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN por cobro de IVA a combustibles

Un revés jurídico golpeó a la Refinería de Cartagena (Reficar) tras la reformación de un fallo de tutela que buscaba frenar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre actividades de reciclaje de combustibles.

Tribunal revocó tutela de Reficar contra la DIAN

La decisión reactiva un proceso de cobro millonario que podría alcanzar cifras históricas para el sector petrolero colombiano y pone en situación de alerta a Ecopetrol.

El tribunal revocó la sentencia del 19 de noviembre de 2025 emitida por el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, que inicialmente había favorecido a Reficar en su acción de tutela contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sin embargo, la nueva resolución declaró improcedente la acción de tutela presentada por la refinería.

La decisión judicial permite que la DIAN avance con el embargo de más de 1.3 billones de pesos correspondientes a operaciones realizadas entre 2022 y 2024.

Este monto representa uno de los cobros tributarios más significativos en la historia reciente del sector energético colombiano.

En su fallo, el tribunal argumentó que existen vías ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano para controvertir este tipo de decisiones administrativas, por lo que la tutela resultaba improcedente.

“Declarar improcedente la acción de tutela promovida por REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. – REFICAR contra la DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído”, se lee en el documento.

La situación no solo afecta a Reficar, sino que genera una gran preocupación en Ecopetrol, empresa matriz que podría verse impactada financieramente por estas obligaciones tributarias.

Revés jurídico reactivó el millonario cobro del IVA a Reficar

Por el momento, la decisión judicial será enviada a la Corte Constitucional para su revisión, instancia que tendrá la última palabra sobre la procedencia o improcedencia de este tipo de acciones tutelares en materia tributaria.

Mientras tanto, la DIAN cuenta con respaldo legal para continuar con los procedimientos de cobro y embargo.