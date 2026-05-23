James Rodríguez rompió el silencio y reveló cuál fue el peor error de su carrera

El estreno de la esperada serie “James” en Netflix ha dado de que hablar en los últimos días. La producción, dirigida por el reconocido cineasta Simón Brand, ofrece una mirada íntima, sincera y sin filtros sobre la carrera del legendario "10" de la Selección Colombia.

A lo largo de sus episodios, el futbolista aborda desde sus momentos de gloria en el Mundial de Brasil 2014 y su paso por el Real Madrid, hasta las crudas frustraciones con entrenadores como Rafael Benítez y Niko Kovač, exponiendo el lado más humano y vulnerable de una estrella global.

Sin embargo, el pasaje que más ha impactado a los espectadores y que se ha vuelto tendencia en las redes sociales tiene que ver con la etapa más oscura de su trayectoria.

Sin rodeos ni maquillaje, el mediocampista cucuteño reconoció cuál ha sido el peor error de sus 20 años de carrera profesional: haber firmado con el Al-Rayyan de Catar en septiembre de 2021.

Esta fue la confesión de James Rodríguez

Tras verse forzado a salir del Everton de Inglaterra por la llegada de Benítez —técnico con quien ya arrastraba una relación tensa desde Madrid—, James tomó la decisión de emigrar al fútbol catarí.

Una elección motivada principalmente por el factor económico, tal como admitió su propia madre, María del Pilar Rubio, en el mismo documental: “La verdad es que no había más opciones y pues se fue por plata”.

Lo que James no anticipó fue el choque de realidad que sufriría al incorporarse a una liga con un nivel marcadamente inferior al europeo. La brecha de competitividad y el amateurismo de su entorno técnico terminaron por hundir su motivación a niveles nunca antes vistos en su carrera.

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En una revelación desgarradora y casi cómica, el futbolista ilustró la precariedad de la plantilla con la que compartía vestuario: “Lo de Catar lo voy a decir sin maquillaje ni nada de eso... Juego con un policía. El lateral izquierdo es un policía”.

El "10" admitió que el nivel a su alrededor era tan bajo que empezó a dudar de sus propias capacidades, un fenómeno que describió con crudeza: “Tú sin querer, pues cuando entrenas con gente que no es tan buena, tú piensas que tampoco eres bueno”.

En el documental se le observa en aquella época con el cabello teñido de azul, fumando tabaco y lanzando un grito de auxilio que resumía su sentir: “Yo no quiero estar aquí”.

Fue en ese momento crítico cuando apareció la figura de Néstor Lorenzo, recién nombrado técnico de la Selección Colombia, quien viajó a buscarlo, le devolvió la confianza y lo rescató en el Medio Oriente tras seis meses sin jugar.