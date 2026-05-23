El último adiós a Yulixa Toloza: sobrina dio emotivas palabras y les dejó un mensaje a los implicados

Este sábado 23 de mayo, se le dio en Teusaquillo el último adiós a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió en medio de una liposucción en un centro estético de garaje en el sur de Bogotá.

En el plan original, el sepelio iba a ser en Arauca, pero al final se decidió por Bogotá.

“Tía consentida con sus cinco amores”

Decenas de personas acompañaron la despedida de Toloza. Entre los presentes estuvieron sus cinco sobrinos. Ana Bareño, una de ellas, compartió emotivos detalles acerca de cómo era la relación familiar.

“Ella siempre fue la tía consentida con el calor de una mujer y más de una tía que no pudo tener hijos. Aunque tanto quiso, nos convertimos en sus cinco amores, como ella nos decía en su estado de WhatsApp (…) Deja un hueco en el corazón y teníamos muchos planes”, afirmó.

En medio del dolor, la familia le hizo un llamado directo a quienes estuvieron implicados en el crimen: “Solo espero que hablen y se pongan la mano en el corazón para decir qué pasó. Cada decisión que tomamos tiene una consecuencia, entonces que las asuman”.

El mensaje a los responsables: “Que asuman”

Nosotros no les deseamos el mal, porque no los conocemos; pero sí creemos en la justicia que merece cada ser humano y por la calidad de ser humano que era mi tía, sí se merece esa justicia.

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El caso de Toloza comenzó el miércoles 13 de mayo, cuando le hicieron la ‘lipo’ en Beauty Láser, el centro estético no autorizado que operaba en el sector de Venecia. Con el paso de las horas, el procedimiento se extendió hasta acabar con su vida.

Fue entonces cuando, de acuerdo con las investigaciones, María Fernanda Delgado, la dueña del sitio, dio instrucciones para esconder el cuerpo, el cual fue hallado siete días después en Apulo, municipio a menos de tres horas de Bogotá.