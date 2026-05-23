Shakira revoluciona el mundo al presentar el video oficial de 'Dai Dai', canción del Mundial de 2026

La superestrella internacional Shakira ha vuelto a consolidar su título como la reina indiscutible de los himnos mundialistas. Este sábado, la artista colombiana presentó de manera global el videoclip oficial de "Dai Dai", la canción elegida por la FIFA para acompañar la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

La pieza audiovisual, que ya acumula millones de reproducciones a pocas horas de su estreno en las plataformas de YouTube y los canales oficiales de la FIFA, es una explosión de multiculturalidad.

En esta ocasión, la barranquillera une su talento con el aclamado artista nigeriano Burna Boy —uno de los máximos exponentes del afrobeats en el mundo— y cuenta con la participación especial del grupo de danza infantil Ghetto Kids, originarios de Uganda, quienes se volvieron virales en redes sociales bailando los primeros adelantos del tema.

Como si fuera poco, Shakira también reunió a los mayores exponentes del fútbol en la actualidad. En las imágenes se puede observar a estrellas como Mbappé, Luis Díaz, Messi, Vini Jr. y otros.

Mire el video de la canción oficial del Mundial 2026

Con una duración aproximada de cuatro minutos, el video destaca por su ambiciosa propuesta escénica y sus elaborados efectos visuales. Una de las secuencias que más ha generado conversación en las redes sociales muestra a Shakira interpretando el tema sobre la cima del emblemático Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

El cortometraje no se olvida del fervor deportivo e integra breves apariciones de figuras del balompié actual, como el delantero mexicano Santiago Giménez pronunciando la frase "We are ready" (Estamos listos), proyectando la energía de las selecciones que disputarán el trofeo.

¿Qué significa Dai Dai, la canción del Mundial de 2026?

Musicalmente, "Dai Dai" (cuyo título principal se traduce como "vamos" en italiano e incluye expresiones similares en español, francés, inglés y japonés). La composición fusiona de manera fluida ritmos de afrobeats, dancepop, worldbeats y reguetón.

"Sabías desde el día en que naciste que aquí es donde perteneces. Has sido valiente todo este tiempo. Lo que una vez te rompió, te hizo fuerte", reza una de las estrofas interpretadas por Shakira en inglés, inyectando una carga de motivación y superación personal.

La letra también rinde tributo directo a la historia del fútbol mundial, nombrando explícitamente a leyendas históricas de la cancha como Maradona, Pelé, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Lionel Messi, mientras enumera a varias de las naciones participantes que buscarán la gloria eterna a partir del próximo 11 de junio, cuando el balón comience a rodar en el Estadio Azteca.