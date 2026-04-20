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DIAN pone ultimátum a deudores en el país: hay fecha límite para acceder a alivio

Mediante un decreto, la entidad dio a conocer que se habilitaron beneficios incluyen rebajas de hasta el 85 % en multas.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
06:46 a. m.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido una alerta final para miles de contribuyentes con obligaciones pendientes.

El próximo 30 de abril de 2026 vence el plazo definitivo para acogerse a los beneficios extraordinarios establecidos en el Decreto 0240 de 2026, una medida expedida en el marco de la emergencia económica para facilitar la normalización de carteras vencidas.

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El principal atractivo de esta jornada de alivios es la tasa de interés moratorio. Mientras que la tasa de usura habitual suele oscilar entre el 28 % y el 30 % anual, los contribuyentes que realicen su pago antes del cierre de mes podrán liquidar sus intereses a una tasa preferencial del 4,5 %.

Deudores podrán acceder hasta a un 85% de descuento en deudas

Sumado a esto, el beneficio contempla una reducción del 85 % en las sanciones y su correspondiente actualización. Esto significa que el ciudadano solo deberá cancelar el 15 % del valor original de la sanción, siempre que cumpla con el pago del 100 % del capital adeudado.

El alivio no solo está dirigido a quienes tienen deudas en proceso de cobro, sino que abarca un espectro amplio de situaciones fiscales:

  • Deudores en mora: Obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias que presentaran saldo pendiente al 31 de diciembre de 2025.
  • Contribuyentes omisos: Aquellos que no presentaron sus declaraciones hasta el 30 de noviembre de 2025 pueden ponerse al día con la reducción de la sanción por extemporaneidad.
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  • Correcciones: Personas que detectaron errores en declaraciones presentadas hasta finales del año pasado.
  • Acuerdos de pago: Quienes ya tienen facilidades de pago vigentes pueden aplicar el beneficio sobre el saldo insoluto de su deuda.

Desde de la DIAN han enfatizado que después del 30 de abril no habrá nuevas prórrogas. Una vez vencido el término, la entidad retomará las acciones de embargo y el cobro de tasas de usura plenas, lo que podría triplicar el valor de lo adeudado hoy bajo el decreto de alivios.

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