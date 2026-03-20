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Miles de personas podrán acceder de manera gratuita a este servicio público en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer quiénes podrán acceder a ello.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
07:32 p. m.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social y la ETB, ha puesto en marcha el programa “Conexión Social”. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a internet de banda ancha de manera gratuita para más de 100.000 hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, transformando la conectividad en un derecho básico para el desarrollo social y económico.

El programa surge como respuesta a la necesidad apremiante de integrar a las familias de los estratos 1 y 2 en la dinámica digital del siglo XXI. Según el Distrito, la falta de acceso a la red no solo limita el entretenimiento, sino que se convierte en una barrera crítica para la educación virtual, el acceso a servicios de salud mediante telemedicina y la búsqueda de oportunidades laborales.

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El alcalde mayor destacó durante el lanzamiento que "una ciudad conectada es una ciudad con más oportunidades. No podemos permitir que el código postal o el nivel de ingresos determinen quién puede acceder al conocimiento y quién no". Con esta premisa, la administración busca fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos y facilitar su interacción con los servicios del Estado.

Criterios de selección y zonas priorizadas

Para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan, el Distrito ha establecido criterios de focalización rigurosos. Los hogares interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Clasificación Sisbén: Estar registrados en las categorías de pobreza extrema o moderada (Grupos A1 a C9).
Ubicación geográfica: El programa iniciará su despliegue en localidades donde la infraestructura técnica ya permite una instalación eficiente. Las zonas priorizadas incluyen:

  • Bosa y Kennedy.
  • Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
  • Suba y Rafael Uribe Uribe.

El proceso de inscripción es gratuito y no requiere de intermediarios. Los ciudadanos pueden verificar su elegibilidad a través de la página oficial del programa (www.conexionsocialbogota.com) o acercándose a las subdirecciones locales de Integración Social con su cédula de ciudadanía. Una vez verificados los requisitos técnicos y sociales, técnicos autorizados procederán con la instalación del servicio en la vivienda.

Con esta medida, Bogotá se posiciona a la vanguardia de las "Smart Cities" en América Latina, demostrando que la tecnología puede y debe ser una herramienta de inclusión social masiva.

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