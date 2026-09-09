¿Levantar la suspensión del porte de armas beneficiará a la seguridad? Expertos hablan

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto con el que se levanta la suspensión general sobre los permisos al porte de armas de fuego.

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El mandatario fue enfático en indicar que los controles y requisitos para los permisos seguirán siendo rigurosos. Por eso, los solicitantes deberán cumplir condiciones físicas, psíquicas y emocionales, junto con no tener antecedentes ni problemas.

¿Quiénes pueden portar armas?

“Al ciudadano de bien que cumpla rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y la fuerza legítima del Estado”, afirmó De la Espriella.

La medida ha causado eco en torno a los alcances. “El problema son las personas que no tienen permiso de armas y salen con estas a cometer un sinnúmero de delitos”, consideró Juan Camilo Collazos, abogado experto en legislación de armas.

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Aquellos que respaldan la decisión, tales como el abogado experto en derecho penal y criminología, Óscar Jiménez, consideran que, el hecho de que las personas deban cumplir determinadas condiciones no habría riesgo en torno a aumentar la violencia. En cambio, favorecería mejorar las condiciones de seguridad entre los ciudadanos.

“Teníamos que cumplir con esa normatividad. Era una ridiculez y el presidente en buena hora la elimina”, este fue el concepto del gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Detalles de la medida: excepciones y regulaciones

Los datos también son fundamentales en el debate, teniendo en cuenta que la fuerza pública ha registrado que durante 2026 se han incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 tendrían relación con grupos criminales.

Se debe precisar que no habrá un porte indiscriminado, sino que los permisos deberán ser claros. El decreto indica entonces que la autoridad militar debe dar el visto bueno tras los exámenes y el arma debe estar en regla.