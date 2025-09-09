Summit WIC 2025: líderes empresariales se reúnen en Bogotá por la equidad de género

Con más de 200 participantes del sector corporativo, el evento reunirá a ejecutivos, emprendedores y tomadores de decisiones para debatir los retos globales que impactan la productividad, el talento humano y la inclusión en las organizaciones modernas.

¿Qué es el Summit WIC 2025 y cuál es su propósito?

El Summit WIC 2025 es un espacio de alto nivel creado para movilizar a líderes empresariales en torno a la equidad de género y su impacto en el mundo corporativo. Organizado por la red WoMen in Connection (WIC), este encuentro busca romper paradigmas y fomentar discusiones profundas sobre cómo construir organizaciones más inclusivas, diversas y sostenibles.

En su segunda edición, que se celebrará en Bogotá el 11 de septiembre de 2025, el evento reunirá a más de 200 líderes del sector privado, entre ellos directivos, ejecutivos, emprendedores y aliados estratégicos. Su propósito central es inspirar a quienes toman decisiones para que abran camino en los temas críticos que hoy enfrenta la sociedad global.

Temas clave que marcarán la agenda en Bogotá

La transformación social y económica de la última década ha traído consigo retos que impactan directamente a las empresas: la salud mental de los equipos, las diferencias generacionales en la gestión del talento, la disminución en la tasa de natalidad y los desafíos de la longevidad. Todos estos factores están profundamente relacionados con la equidad de género y la manera en que las organizaciones enfrentan el futuro.

El Summit WIC 2025 abordará estas problemáticas desde una perspectiva empresarial, mostrando cómo la equidad no solo es un tema social, sino también un factor estratégico que influye en la productividad, la innovación y la competitividad de las compañías.

Speakers y líderes que participarán en el encuentro

Entre los voceros destacados estará Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad y vicepresidenta de la Junta Directiva de WIC, quien asegura que este espacio es una oportunidad para hacerse preguntas difíciles y alejarse de los lugares comunes. “Necesitamos sincerarnos sobre lo que nos limita y nos duele, en aspectos que muchas veces creemos lejanos al negocio, aunque la evidencia demuestra lo contrario”, afirmó.

Además de Maiguashca, la agenda contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartirán experiencias, investigaciones y propuestas para avanzar hacia un entorno corporativo más equitativo.

Cómo participar en el Summit WIC 2025 en Bogotá

El evento será gratuito y de carácter exclusivo, con ingreso únicamente mediante registro previo por invitación. Está dirigido a ejecutivos y aliados estratégicos que deseen ser parte de un movimiento que impulsa un futuro empresarial más incluyente y sostenible.

Los interesados en conocer más detalles pueden ingresar al portal oficial de WoMen in Connection en www.womeninconnection.co