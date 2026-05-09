Terremoto golpea la economía de Pereira: negocios piden ayuda

El terremoto en Pereira dejó al sector de bares, restaurantes y establecimientos de entretenimiento con una fuerte afectación: la mitad de los negocios permanece cerrada por daños estructurales y los que lograron reabrir operan con menos del 20 % de sus ingresos habituales.

La situación pone en riesgo empleos y proveedores, mientras el gremio pide medidas al Gobierno Nacional para evitar que la emergencia termine en el cierre definitivo de más establecimientos.

¿Cómo afectó el terremoto a los bares y restaurantes de Pereira?

De acuerdo con el balance presentado por Asobares Risaralda, el 50 % de los establecimientos quedó fuera de servicio debido a las afectaciones en su infraestructura. El resto retomó actividades, pero con una caída considerable en sus ingresos.

El impacto trasciende a los propietarios de los negocios. Según las cifras entregadas por el gremio, la actividad relacionada con restaurantes, bares y establecimientos similares concentra 22.536 personas ocupadas en Pereira y genera cerca de $637.220 millones de valor agregado semestral.

Asobares Risaralda representa a más de 100 establecimientos en el departamento y señala que la emergencia también afecta a más de 2.000 empleos directos y a toda la cadena de proveedores que depende de este sector.

Ante este panorama, el gremio puso en marcha medidas tanto para atender la emergencia como para intentar recuperar la actividad comercial.

“Nos enfrentamos a una situación inimaginable que ha vulnerado a nuestra industria. Somos una región unida y muy resiliente, por eso trabajaremos unidos y contamos con el apoyo del Gobierno local y el sector privado para lograr la recuperación de los establecimientos de nuestros afiliados y así mismo, es muy importante el apoyo que recibiremos por parte del Gobierno Nacional”, mencionó, Andrés Valencia Cardona, presidente de Asobares Risaralda.

Una de ellas es ‘Cocinas Unidas por Risaralda’, iniciativa que ha permitido distribuir más de 50.000 comidas calientes en las zonas más afectadas. Con el respaldo de World Central Kitchen y la Alcaldía de Pereira, el programa mantiene una capacidad de más de 10.000 raciones diarias.

¿Qué medidas se están tomando para reactivar el sector?

La Alcaldía de Pereira destinó $500 millones para apoyar la reapertura de establecimientos afectados. Los recursos serán administrados por Asobares Risaralda y estarán dirigidos a negocios previamente identificados mediante un proceso de caracterización.

También se proyecta un fondo de abastecimiento junto con integrantes de la cadena de valor para apoyar a establecimientos que estén en condiciones de volver a operar. A esto se suma una estrategia para incentivar las visitas a los locales y respaldar la contratación de artistas y agrupaciones musicales de la región.

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Sin embargo, el gremio considera que los recursos disponibles no son suficientes frente al impacto económico de la emergencia. Por eso solicitó al Gobierno Nacional una exoneración temporal del Impuesto Nacional al Consumo y un mecanismo de subsidio a la nómina para preservar los puestos de trabajo.

El objetivo ahora es que la recuperación de Pereira no se limite a la reconstrucción de infraestructura. Para este sector, mantener abiertos los negocios y recuperar el empleo será otro de los desafíos que deja el terremoto.