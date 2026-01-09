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Resultado Super Astro Luna hoy 1 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Los apostadores están revisando sus tiquetes tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
09:05 p. m.
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Septiembre acaba de estrenar calendario y todavía no tiene historia acumulada. No hay una larga sucesión de jornadas que contar ni semanas completas para mirar hacia atrás. Este 1 de septiembre de 2026, todo empieza desde la primera casilla y el Super Astro Luna también inaugura su recorrido por el noveno mes del año.

El cambio de página ofrece una manera diferente de observar el sorteo. Lo ocurrido durante agosto pertenece ya al registro anterior y septiembre comenzará a construir el suyo a partir de esta jornada.

Super Astro Luna: número y signo ganador de hoy 30 de agosto de 2026
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Para los jugadores, sin embargo, estrenar mes no introduce condiciones especiales. La mecánica continúa siendo la misma: una apuesta reúne una selección numérica y un componente zodiacal, cuya coincidencia debe evaluarse de acuerdo con las reglas establecidas para el juego.

Así, mientras el calendario comienza desde uno, la jornada nocturna tendrá la tarea de dejar el primer registro del Super Astro Luna correspondiente a septiembre de 2026.

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de septiembre de 2026

Como siempre ocurre entre semana, el Super Astro Luna se jugó a las 10:50 de la noche y la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La normativa oficial señala que el sorteo selecciona cuatro balotas numéricas y una correspondiente al signo zodiacal para determinar la combinación ganadora.

¿Tuvo algún acierto en esta oportunidad? Revise su tiquete de manera detenida.

¿Qué cambia en Super Astro Luna con la llegada de septiembre?

En términos del funcionamiento del juego, comenzar un nuevo mes no modifica las reglas ni otorga características especiales a las apuestas del primer día.

Lo que sí cambia es el registro temporal. Desde esta noche comenzará a construirse el historial de resultados de septiembre y cada jornada posterior añadirá una nueva combinación.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 29 de agosto de 2026
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Esto permite separar dos conceptos que suelen mezclarse: el calendario sirve para ordenar cuándo ocurrió cada sorteo, mientras que el azar determina aquello que ocurrió dentro de él.

Septiembre empieza, entonces, completamente vacío. Durante los próximos 30 días se irá llenando de fechas, resultados y nuevas jugadas. La noche del 1 de septiembre tendrá una particularidad irrepetible dentro de ese recorrido: será la encargada de escribir la primera combinación del Super Astro Luna del mes.

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