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Resultado del Super Astro Luna hoy 31 de octubre de 2026: número y signo ganador

¡Hay nuevos afortunados después del sorteo del Super Astro Luna de este 31 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 31 de 2026
10:00 p. m.
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La noche de Halloween tendrá un atractivo adicional para quienes siguen los juegos de suerte y azar en Colombia. Mientras miles de personas participan en las celebraciones del 31 de octubre, el Super Astro Luna realizará una nueva extracción que marcará el cierre de su calendario mensual.

Este sábado, el juego entregará una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, con la que los participantes podrán comprobar si sus apuestas cumplen las condiciones para obtener alguno de los premios establecidos.

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La jornada también tendrá una particularidad: el sorteo se realizará en un horario diferente al habitual de lunes a viernes, por lo que es importante tener presente la hora de la extracción.

Además, será la última oportunidad de octubre para conocer un resultado de esta modalidad, antes de que comience una nueva serie de sorteos durante noviembre.

Resultado del Super Astro Luna del 31 de octubre de 2026

El sorteo del Super Astro Luna de este 31 de octubre de 2026 se realizó a las 10:42 de la noche, como todos los sábados y la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Es así como los participantes podrán verificar sus comprobantes y establecer si existe alguna coincidencia con la combinación seleccionada.

Es importante revisar cuidadosamente la fecha y la modalidad, debido a que el Super Astro Sol y el Super Astro Luna tienen extracciones independientes.

Asimismo, se debe comprobar el orden de las cifras, pues las condiciones para acceder a los premios dependen de la categoría de acierto y de las reglas establecidas por el operador.

¿Cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna después del 31 de octubre?

Aunque el sábado marcará el cierre de octubre, los participantes no tendrán que esperar varios días para conocer una nueva combinación ganadora.

El Super Astro Luna continuará su programación el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando realizará una extracción a las 8:30 de la noche.

Super Astro Luna hoy, 28 de octubre de 2026: resultado del último sorteo
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Este horario corresponde a la programación especial de los domingos y festivos, diferente a la establecida para las jornadas ordinarias.

La modalidad también tendrá un sorteo el lunes 2 de noviembre, día festivo en Colombia por la conmemoración de Todos los Santos.

De esta manera, el calendario de noviembre comenzará con dos jornadas consecutivas en horario especial, antes de retomar las extracciones habituales durante los días laborales.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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