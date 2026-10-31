Fomag pondrá en marcha un plan de choque al no prorrogar el contrato con la Fiduprevisora

Luego de anunciar que no prorrogará el contrato suscrito con la Fiduprevisora, el Fomag anunció un plan de choque, “que contempla reuniones presenciales con las IPS”, para “revisar sus compromisos financieros, verificar el estado de sus obligaciones, avanzar en la formalización de contratos asistenciales” y garantizar la atención de sus casi 800.000 pacientes.

La decisión, según el Ministerio de Educación, responde a presuntos hallazgos fiscales y a las quejas de los usuarios: maestros y sus familias.

El proceso de transición iniciará el domingo 1 de noviembre y será prorrogable hasta por un año.

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Un parte de tranquilidad a los maestros y sus familias:

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, informó que se van a adelantar “todos los estudios previos que nos permitan, en transparencia, siguiendo los principios de participación, presentar las condiciones para una licitación pública, que nos permita ofrecer un nuevo servicio”.

En ese orden de ideas, se “ha solicitado, de manera expresa, una auditoría forense para que se investigue qué ha pasado durante estos 36 años con este contrato”.

La ministra de Trabajo, Natalia López, compartió un parte de tranquilidad con los pacientes, explicando que “esta decisión no significa suspender los servicios de salud ni el pago de sus prestaciones”.

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Contraloría reveló los hallazgos de su auditoría al Fomag:

Días antes, la Contraloría General de la República reveló los hallazgos de una auditoría adelantada al Fomag.

El ente de control fiscal habría realizado hallazgos de incidencia disciplinaria y penal y advirtió sobre un posible detrimento fiscal acumulado de 694.000 millones de pesos.

Según las conclusiones de su informe, “la mayor afectación se concentra en la gestión judicial, debido al pago de condenas, sanciones moratorias por el pago inoportuno de cesantías e intereses por mora en cuantía de $504.233 millones, que equivalen al 72,2% de la cuantía”.