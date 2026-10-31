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Resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de octubre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 31 de octubre de 2026 un nuevo sorteo que despertó la expectativa de miles de colombianos.

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Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, los participantes estuvieron atentos a los números ganadores para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 31 de octubre de 2026

El sorteo de este sábado, correspondiente a la última jornada de octubre, tuvo como principal atractivo su millonario premio mayor, además de otras recompensas económicas contempladas en el plan de premios.

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Estos son los datos para verificar los resultados:

  • Número ganador: XXXX
  • Serie ganadora: XXX
  • Premio mayor: $15.000 millones.
  • Número de sorteo: XXXX

Para ganar el premio principal es necesario que las cuatro cifras y la serie del billete coincidan exactamente con la combinación anunciada.

Sin embargo, quienes no acertaron el premio mayor todavía pueden revisar los demás resultados. La lotería también entrega premios secos de 1.000 millones, 400 millones, 300 millones y 100 millones de pesos, entre otros valores menores.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y reclamar los premios?

Participar es sencillo. Los interesados deben comprar un billete o una fracción mediante vendedores y distribuidores autorizados. Cada apuesta contiene un número de cuatro cifras y una serie que identifican su participación.

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El sorteo se realiza tradicionalmente los sábados en horas de la noche y los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá.

Si una persona resulta ganadora, debe conservar su billete en buen estado y comunicarse con la entidad para conocer el procedimiento de cobro.

Es importante recordar que los premios anunciados corresponden a valores brutos, por lo que están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana.

Además, quienes compraron únicamente una fracción reciben el porcentaje correspondiente del premio obtenido.

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